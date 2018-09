Anderlecht wil Henriksen bij AZ oppikken

Zondag was er in de Galgenwaard al een scout van Anderlecht aanwezig. De Belgische club heeft zich ook via een tussenpersoon bij AZ gemeld. De vraag is hoe Henriksen zelf tegenover een verhuizing naar Anderlecht staat.

De ambitieuze speler wil AZ alleen verlaten voor een club waar hij grote stappen in zijn ontwikkeling kan maken en liet afgelopen weekend nog weten dat hij het liefst naar een geschikte club in Engeland, Duitsland, Italië of Spanje vertrekt.