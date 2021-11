Premium Het beste van De Telegraaf

Woord ’titelkandidaat’ valt bij Feyenoord na 4-0 zege op PEC Zwolle Guus Til en Bryan Linssen samen het antwoord op Steven Berghuis

Bryan Linssen. Ⓒ ProShots

ROTTERDAM - Met het vertrek van Steven Berghuis bij Feyenoord was er in de zomer lichte paniek in Rotterdam. Waar moest in hemelsnaam de volgende doelpuntenproductie vandaan komen? Precies vier weken voor de terugkeer van Berghuis in De Kuip hebben twee mannen het antwoord al gegeven: Guus Til en en Bryan Linssen, allebei goed voor acht goals.