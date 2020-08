Video: MLB-teams Astros en A’s lopen uit protest van het veld

De teams hadden zich opgesteld, met alle spelers in een tenue met nummer 42 om de Jackie Robinson Dag te gedenken in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Ze legden ook een T-shirt met daarop ’Black Lives Matter’ op de thuisplaat. Robinson was de eerste zwarte honkballer in het moderne tijdperk in 1947. De dag wordt normaal gevierd op 15 april, maar was vanwege de coronapauze uitgesteld tot 28 augustus.

Na een moment van stilte liepen beide teams van het veld. „De spelers van de Houston Astros hebben met steun van de spelers van Oakland besloten de wedstrijd uit te stellen”, luidde de verklaring van de Astros. „Wij steunen hun besluit om een sterk statement te maken in de strijd voor raciale gelijkheid. We zijn er trots op dat onze spelers hun stemmen gebruiken om noodzakelijke verandering te bewerkstelligen.”

De wedstrijd zal zaterdag worden gespeeld, als beide teams twee keer tegen elkaar in actie zullen komen.