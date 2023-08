Feyenoord koopt Bart Nieuwkoop terug

Geertruida of Marcus Pedersen waren afgelopen jaar de twee beste opties voor de positie van rechtervleugelverdediger. Nieuwkoop wilde eigenlijk nooit weg bij Feyenoord, maar zag dat er weinig zicht was op een basisplaats destijds. Hij voelde zich een echte Feyenoorder en staat nu te springen om zijn rentree in De Kuip te maken.

De 27-jarige verdediger heeft zich in België uitstekend ontwikkeld en is een van de meest aanvallende backs in de hoogste klasse van België. In 92 optredens kwam de vleugelverdediger tot acht doelpunten en elf assists. De 1.81 meter lange Zeeuw, die geboren is in Bergen op Zoom, mag van zijn club vertrekken omdat zijn contract aan het einde van dit seizoen afloopt en Union hem niet transfervrij wil laten gaan dan. Nu krijgen de Belgen nog een leuk bedrag voor hem.

Eerder kaapte Feyenoord al Ayase Ueda weg bij Cercle Brugge.

