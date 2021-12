Ajax laat het weer liggen in Eredivisie: ’Dat kan dus niét’

Voetbal

Ajax in ArenA verrassend onderuit tegen AZ

Ajax heeft zondagmiddag verrassend een nederlaag geleden in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA moesten de Amsterdammers lijdzaam toezien hoe AZ er met de zege vandoor ging: 1-2. Door de nederlaag in de ArenA en de winst van PSV bij NEC is het elftal van trainer Erik ten Hag geen koploper meer....