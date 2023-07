Leeuwinnen spelen Belgen ondersteboven voor vertrek naar ’Down Under’

Om te beginnen het systeem: Jonker wil down under 5-3-2 spelen, zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden. In de wetenschap dat als de situatie er om vraagt, zijn ploeg moeiteloos kan omschakelen naar 4-3-3, de speelwijze die in de genen zit van Nederlandse voetballers.

De keuze voor de backs is eveneens opvallend. Jonker liet tegen de Red Flames voor de tweede keer - na Polen - Esmee Brugts en Victoria Pelova tegelijk als wingback starten. Tot dit seizoen hadden de twee speelsters nog nooit van hun leven in de verdediging gestaan. Het is een gewaagde zet van de bondscoach.

Bekijk ook: Leeuwinnen en coach Andries Jonker balen van late tijdstip uitzwaaiwedstrijd

Voorbeeld Spitse

Sherida Spitse heeft voorlopig het gevecht met Damaris Egurrola gewonnen, als het duel met de Belgen als graadmeter kan worden genomen. Jonker leek aanvankelijk te hebben ingezet op Egurrola, niet voor niets speelster van Olympique Lyonnais, de absolute top in het vrouwenvoetbal.

Bekijk ook: Andries Jonker logenstraft directiebesluit KNVB met zege Leeuwinnen

Maar de dochter van een Baskische vader en Groningse moeder had niet gerekend op de veerkracht én gedrevenheid van Spitse. 33 jaar of niet, de Friezin geeft zich nooit gewonnen. Dat bleek in eerdere oefenduels en tijdens de trainingen van de Leeuwinnen, waar niemand zo het snot voor de ogen loopt als Spitse. En dat na 216 interlands. Wat een voorbeeld is de routinier van Ajax en Oranje.

Siberische omstandigheden

De wedstrijd was amper twee minuten onderweg, of de bal lag al achter de Belgische keeper Nicky Evrard, die het schot van Lieke Martens had moeten hebben overigens. Maar goed, Jonker ging er eens goed voor zitten, terwijl het zonnetje langzaam onderging in het Parkstad Limburg Stadion, waar het kwik nog de twintig graden aantikte.

Hoe anders was op hetzelfde moment het weer in Dunedin, de Nieuw-Zeelandse stad waar het Nederlands elftal op 23 juli het toernooi start met een wedstrijd tegen Portugal. Het sneeuwde in de plaats die gelegen is in het zuiden van het Zuidereiland, goed voor een totale verkeerschaos. Veel wegen waren gesloten. In Lake Tekapo, waar afgelopen nacht de koudste temperatuur werd gemeten, waren zelfs Siberische omstandigheden waar te nemen: het vroor er vijf graden en de gevoelstemperatuur was min tien.

Penalty’s

Gelukkig voor Jonker is de voetbalarena in Dunedin, het Forsyth Barr Stadium waar Oranje op 1 augustus tegen Vietnam opnieuw aantreedt, overdekt. De speelsters van Vietnam zijn geen koekenbakkers: de door velen als ’dreumes’ weggezette Aziatische ploeg verloor vorige week slechts met 2-1 van Duitsland. Portugal hield Europees kampioen Engeland in bedwang: 0-0.

De Leeuwinnen hadden echter weinig te duchten van België. Dat lag voor een groot deel aan de Oranje-speelsters zelf. De ploeg oogde fit en speelde energiek. Dat leidde voor rust nog tot twee penalty’s: de eerste werd gemist door Stefanie van der Gragt, de tweede bekeken ingeschoten door Sherida Spitse: 2-0.

’Flames’ gedoofd

Nog voor rust werd het vuur van de Red Flames gedoofd door een heerlijke treffer van Lineth Beerensteyn, na prachtig voorbereidend werk van Lieke Martens. Beerensteyn is dus definitief de vervanger van de op het WK ontbrekende Vivianne Miedema.

Tekst gaat verder onder de tweet

In de tweede helft mocht Katja Snoeijs het laten zien. Jonker is al tijden gecharmeerd van de 26-jarige spits van Everton, maar liet haar nog niet heel vaak spelen. Wel kreeg zij de voorkeur boven Tiny Hoekstra, Romée Leuchter en Fenna Kalma, de drie meest productieve spitsen van de afgelopen Eredivisie-jaargang die komende vrijdag in tegenstelling tot Snoeijs niet op het vliegtuig hoeven te stappen naar het trainingskamp in Australië.

Scorend vermogen

Maar blijkbaar vindt Jonker dat er voldoende scorend vermogen is bij de Leeuwinnen, zelfs zonder Miedema. Dat onderstreepte wingback Pelova met de 4-0. En, jawel, Snoeijs kopte de 5-0 binnen.

Bondscoach Jonker tevreden na 5-0-zege: we liggen op schema

Bondscoach Andries Jonker is tevreden over de voetbalsters na de met 5-0 gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen België zondagavond. Zijn speelsters hebben volgens Jonker „goed voetbal” laten zien en de mensen in Kerkrade „laten genieten.” „Het is fijn om te constateren dat je daar bent waar je wilt zijn”, zegt Jonker, die tegelijkertijd erkent dat het er „nu nog niet om gaat.”

De eindstand noemt Jonker een „stevige uitslag” tegen een „serieuze tegenstander.” In het vrouwenvoetbal gebeurt het volgens de bondscoach steeds minder vaak dat er zulke grote verschillen zijn bij interlands. Kleine landen zoals België en Nederland sluiten steeds beter aan bij de favorieten. Dat het Nederland toch gelukt is om België met 5-0 te verslaan, noemt de coach „belangrijk.”

Voor Portugal, de eerste tegenstander op het WK in Nieuw-Zeeland, is Oranje echter nog niet klaar, stelt Jonker. „We moeten nog heel veel werk verrichten, maar we liggen op schema en zijn goed onderweg. We kunnen van iedereen winnen, maar ik ga niet roepen dat we wereldkampioen worden.”

Voorin geeft Jonker voorlopig de voorkeur aan Lineth Beerensteyn. Katja Snoeijs, die zondag in de tweede helft mocht laten zien wat ze in zich had, heeft volgens de bondscoach „nog veel werk te verzetten.” Afgelopen week liet hij Eredivisietopscorer Fenna Kalma afvallen voor de definitieve selectie.

Oranje volgens aanvoerster Spitse nog niet klaar voor WK

Oranje is volgens aanvoerster Sherida Spitse ondanks de overtuigende zege niet klaar voor het WK voetbal van later deze maand. De Belgen staan op de wereldranglijst ongeveer even hoog als eerste WK-tegenstander Portugal, maar de Zuid-Europeanen „zijn aan de bal nog wel wat beter.” Volgens Spitse maakt Oranje wel „hele goede stappen.”

Spitse, normaliter middenveldster, staat in het nieuwe systeem opgesteld als vijfde verdedigster. Daar geniet de 33-jarige speelster van Ajax zichtbaar van. „Ik vind het hartstikke leuk. Ik kom heel veel aan de bal en daar ligt wel mijn kracht. Ik stond vroeger weleens achterin toen ik wat jonger was, maar dat was met vier verdedigers en daardoor op een hele andere manier.”

De geboren Friezin heeft nog niet gekozen welke aanvoerdersband zij tijdens het WK gaat dragen. Ze heeft de keuze uit zeven banden met daarop verschillende thema’s, waaronder één met een boodschap voor inclusie. Die lijkt op de OneLove-aanvoerdersband die de KNVB ontwikkelde. „Daar zou ik gevoelsmatig dan misschien wel op uitkomen. Maar als spelers zijn we er nog over met elkaar in overleg.”