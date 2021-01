‘Heftig signaal om F1-seizoen zo vol te plannen’

Volgens Formule 1-verslaggever Erik van Haren heeft de Formule 1 laten zien dat ze goed kunnen plannen. Toch vindt hij de agenda van dit seizoen wel heel ambitieus. In de podcast ‘Over hoop’ vertelt Van Haren hoe het is om als journalist in dit reizende circus rond te lopen en hoe corona zijn werkwijze als verslaggever heeft veranderd.