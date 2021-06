Duitsland veegt Letland van het veld op weg naar EK

Robin Gosens, die ook de Nederlandse nationaliteit bezit, opende in de 19e minuut de score voor Duitsland op aangeven van Kai Havertz, onlangs de man van de winnende goal in de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City: 1-0.

Vervolgens zorgde Ilkay Gündogan twee minuten later voor de tweede treffer. Kort daarop verzorgde Gosens de assist bij de treffer van Thomas Müller. De Let Roberts Ozols was zo vriendelijk ook te scoren voor Duitsland. Serge Gnabry zorgde vlak voor rust voor de 5-0 na een verrukkelijke pass van Mats Hummels.

Joachim Löw legt het nog maar eens een keertje uit. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft scoorden Timo Werner en Leroy Sané ook nog voor de ploeg van Joachim Löw, die na vijftien jaar afscheid neemt als bondscoach van Duitsland.

Doelman Manuel Neuer speelde bij de Duitsers zijn honderdste interland. Daarin wist de aanvoerder niet de nul te houden. Een kwartier voor tijd kwam Aleksejs Saveljevs namens de Letten tot scoren met een fraai afstandsschot.

3-4-3

Löw liet zijn team in een soort van 3-4-3 opstelling spelen, zoals hij ook wereldkampioen Frankrijk in de eerste groepswedstrijd op 15 juni in München wil gaan bestrijden. Joshua Kimmich en Gosens waren de flankspelers en Gündogan en Toni Kroos de centrale middenvelders. De voorhoede bestond uit Havertz, Müller en Gnabry. De defensie werd gevormd door het drietal Matthias Ginter/Mats Hummels/Antonio Rüdiger.

Duitsland treft op het EK Hongarije, Portugal, Frankrijk. Op 15 juni begint het toernooi voor de Duitsers dus met de kraker tegen de Fransen, Dat land, regerend wereldkampioen, wordt door veel mensen gezien als de favoriet voor de eindzege.