Henk Fraser staat voor de grootste uitdaging in zijn trainerscarrière

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Henk Fraser tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen SC Heerenveen. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Uitgerekend tegen Vitesse, de club waarmee Henk Fraser in de vorm van de gewonnen KNVB-beker zijn grootste succes in zijn trainersloopbaan boekte, probeert de trainer van Sparta de komende twee duels de weg omhoog in te slaan. Na de bekerconfrontatie in Arnhem (vandaag, 18.00 uur) ontvangt Sparta de Arnhemmers zaterdag op Het Kasteel. „Als je prioriteit moet stellen dan is de wedstrijd in de competitie het belangrijkst in de positie waar wij in zitten. Maar ook in de beker willen we geen pak slaag krijgen”, aldus Fraser.