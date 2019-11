Sport Kort: Atlético is Costa tijd kwijt met nekhernia

Voetbal: Atlético is Costa tijd kwijt met nekhernia

11.19 uur: Diego Costa komt voorlopig niet aan voetballen toe. De Spaanse spits heeft een nekhernia, meldt zijn werkgever Atlético Madrid donderdag.

Costa kwam zondag nog in actie. In de thuiswedstrijd tegen Espanyol viel de 31-jarige aanvaller in de 80e minuut in. Costa kwam dit seizoen tot dusverre in elf competitieduels tot twee doelpunten.

Het is nog niet duidelijk hoe lang trainer Diego Simeone niet kan beschikken over Costa. Specialisten werken aan een behandelplan, aldus Atlético.

Grigor Dimitrov Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Bulgarije vervangt Zwitserland op ATP Cup

09.01 uur: De Bulgaarse tennissers nemen op de eerste editie van de ATP Cup de plek over van Zwitserland. De Zwitsers kunnen niet meedoen aan het landentoernooi omdat hun kopman Roger Federer, de nummer 3 van de wereld, zich heeft afgemeld. De 38-jarige Federer wil de eerste weken van volgend jaar nog met zijn gezin doorbrengen.

Aan de ATP Cup, die het toernooi om de Hopman Cup vervangt, doen 24 landen mee. Ze zijn toegelaten op basis van de positie op de wereldranglijst van hun beste tennisser. Achttien landen waren al zeker van deelname, de laatste zes werden donderdag in gastland Australië onthuld.

Bulgarije neemt in groep C de plek over van Zwitserland. Dat betekent dat het op de openingsdag van de ATP Cup, op 3 januari, tot een duel komt tussen de Britse kopman Andy Murray en Grigor Dimitrov, de Bulgaar die op de 20e plaats van de wereldranglijst staat. Dimitrov, nogal eens 'Baby Fed' genoemd omdat hij qua manier van spelen op Federer lijkt, was twee jaar geleden nog de nummer 3 van de wereld.

Chili, Uruguay, Moldavië, Noorwegen en Polen mogen ook meedoen aan het toernooi, dat van 3 tot en met 12 januari wordt gehouden in de steden Sydney, Brisbane en Perth. Op Federer na doen alle tennissers uit de top 10 van de wereldranglijst mee. Nederland ontbreekt op de ATP Cup. De beste tennisser van Oranje op de mondiale ranking, Robin Haase, staat op plek 161.

Acht landen, de zes groepswinnaars en de twee beste nummers twee, gaan door naar de knock-outfase die in Sydney wordt gespeeld. Het prijzengeld bedraagt 15 miljoen dollar, omgerekend 13,5 miljoen euro. Iedere wedstrijd bestaat uit twee enkelspelen en één dubbel.

James Harden is Kawhi Leonard van de LA Clippers de baas. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Harden bezorgt Rockets met 47 punten de winst

07.26 uur: Basketballer James Harden heeft Houston Rockets naar een overwinning op Los Angeles Clippers geleid. De Amerikaan schoot maar liefst 47 punten bij elkaar en had daarmee een groot aandeel in de zege: 102-93. De Rockets gaven aanvankelijk een ruime voorsprong uit handen en keken in het vierde kwart zelfs even tegen een achterstand aan, maar trokken de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Met acht overwinningen tegenover drie nederlagen staat de ploeg uit Houston in het westen op de tweede plek achter Los Angeles Lakers, dat tegen Golden State Warriors de negende zege boekte: 120-94. LeBron James kwam tot 23 punten en 12 assists. De Warriors missen hun langdurig geblesseerde vedetten Stephen Curry en Klay Thompson. De NBA-finalist van de afgelopen vijf seizoenen is de slechtst presterende ploeg van dit seizoen, met twee zeges tegenover nu al tien nederlagen.

Boston Celtics is juist bezig aan een sterke seizoensstart. De Celtics vierden tegen Washington Wizards hun negende overwinning op rij: 140-133. Bij de Wizards kwam Bradley Beal tot 44 punten, maar dat bleek niet genoeg om de koploper van het oosten te verslaan.