Sport Kort: Harden bezorgt Rockets met 47 punten de winst

Basketbal: Harden bezorgt Rockets met 47 punten de winst

07.26 uur: Basketballer James Harden heeft Houston Rockets naar een overwinning op Los Angeles Clippers geleid. De Amerikaan schoot maar liefst 47 punten bij elkaar en had daarmee een groot aandeel in de zege: 102-93. De Rockets gaven aanvankelijk een ruime voorsprong uit handen en keken in het vierde kwart zelfs even tegen een achterstand aan, maar trokken de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Met acht overwinningen tegenover drie nederlagen staat de ploeg uit Houston in het westen op de tweede plek achter Los Angeles Lakers, dat tegen Golden State Warriors de negende zege boekte: 120-94. LeBron James kwam tot 23 punten en 12 assists. De Warriors missen hun langdurig geblesseerde vedetten Stephen Curry en Klay Thompson. De NBA-finalist van de afgelopen vijf seizoenen is de slechtst presterende ploeg van dit seizoen, met twee zeges tegenover nu al tien nederlagen.

Boston Celtics is juist bezig aan een sterke seizoensstart. De Celtics vierden tegen Washington Wizards hun negende overwinning op rij: 140-133. Bij de Wizards kwam Bradley Beal tot 44 punten, maar dat bleek niet genoeg om de koploper van het oosten te verslaan.