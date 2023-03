VIDEO Wondergoal helpt AZ-talenten aan zege bij Barcelona

AZ had het tot de goal van Smit knap lastig gehad tegen de Catalanen, die met verzorgd combinatievoetbal diverse keren door de Alkmaarse defensie waren gesneden. Rome Jayden Owusu-Oduro hield de club uit Alkmaar op de been, mede dankzij een geweldige reflex op een schot van linksbuiten Dani Rodriguez.

Ook AZ had kansen gekregen, onder andere via Mexx Meerdink, maar de captain schoot in kansrijke positie te slap op het Spaanse doel. Het wachten was vroeg in de tweede helft op het moment dat de wedstrijd écht zou worden opengebroken.

Grote vreugde in de kleedkamer bij AZ na de spectaculaire zege op FC Barcelona. Ⓒ Ed van de Pol

Twee magische balcontacten

En dat moment kwam in 56e minuut, nadat Meerdink een aanval van FC Barcelona had onderschept en de bal vlak voor de middenlijn had ingeleverd bij Smit. De middenvelder die deze winter op zestienjarige leeftijd al mee op trainingskamp was geweest met de A-selectie, tikte de bal met zijn eerste balcontact over de middenlijn en zag uit zijn ooghoeken dat Astralaga te ver voor zijn doel stond.

Het talent uit Heiloo bedacht zich vervolgens geen moment en schoot de bal met zijn tweede balcontact met een schitterende boogbal van 45 meter over de grabbelende doelman. De bal schampte de onderkant van de lat. Wat een wondertreffer (0-1).

Genadeklap Meerdink

Het toverdoelpunt zorgde voor de grote ommekeer in de wedstrijd. Zes minuten later diende Meerdink de thuisploeg de genadekap toe, nadat Jayden Addai de arme Astralaga weer onder vuur had genomen. Meerdink, die in de aanvalsopzet overigens in buitenspelpositie de bal had aangenomen, schoot de rebound simpel binnen: 0-2.

Barcelona kon nauwelijks meer een vuist maken en dat was mede te wijten aan een rode kaart van Lucas Roman. De Argentijnse invaller kreeg in recordtijd twee oliedomme gele kaarten. Meerdink had een kwartier voor tijd ook nog zijn tweede van de dag kunnen maken, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Chadi Riad, de verdediger die voor de jaarwisseling tegen Osasuna zijn debuut had gemaakt voor het eerste elftal van de Catalanen.

Real Madrid

In de blessuretijd maakte Meerdink, inmiddels al goed voor vijf goals in de knock-outfase, alsnog zijn tweede van de middag: 0-3. Door de zege is AZ er als tweede Nederlandse club ooit in geslaagd om de kwartfinale van de UEFA Youth League te bereiken. Daarin wacht voor de talentvolle junioren van coach Jan Sierksma een andere Spaanse grootmacht, namelijk Real Madrid, winnaar van de editie van 2020. Het geplaatste AZ ontvangt het oudste jeugdteam van de Koninklijke op het eigen sportcomplex in Wijdewormer.