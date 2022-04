Bokser Fury zwaait af met wereldtitel op stampvol Wembley

Het gevecht tussen Fury en Whyte was ongekend populair. Op Wembley waren liefst 94.000 toeschouwers aanwezig voor het laatste gevecht van Fury: een record in Europa. The Gypsy King, zoals zijn bijnaam luidt, sprak na afloop van de partij zijn dankbaarheid uit richting de in grote getalen aanwezig zijnde fans: „Ik ben overweldigd door de steun vanavond. Uit de grond van mijn hart: hartelijk dank aan een ieder die hier vanavond een kaartje heeft gekocht.”

Hoogstwaarschijnlijk is het de laatste partij van de Britse bokslegende, die eerder aankondigde te zullen stoppen na de partij tegen zijn landgenoot Whyte. „Natuurlijk kan ik mijn bankrekening nog wat spekken en een paar extra nullen verzamelen, maar heb ik dat nog echt nodig? Ik hoef sowieso nooit meer te werken, net als mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen. Ik heb elke gordel al eens gewonnen. Er valt weinig meer te winnen. Als ik blijf vechten, kan ik alleen maar hersenschade oplopen.”