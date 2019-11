Suriname droomt groot dankzij ’Nederlanders’

Ryan Donk (Galatasaray), Diego Biseswar (PAOK Saloniki), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Florian Jozefzoon (Derby County), Mitchell Donald (Malatyaspor) en Miquel Nelom (Willem II) volgen het voorbeeld van Nigel Hasselbaink en Kelvin Leerdam en gaan voor de ’Natio’ spelen.

„We gaan in 2021 niet naar de Gold Cup toe om mee te spelen, maar om de finale te halen. Ik ken jullie niveau. Ik weet dat het mogelijk is”, aldus Gorré in een videoboodschap aan de nieuwbakken internationals.

Nelom is de meest opvallende Surinaamse neo-international. De oud-Feyenoorder speelde al twee interlands voor het Nederlands elftal. In 2013 kwam hij tijdens een oefentrip van Oranje in actie tegen China en Indonesië. Omdat het twee vriendschappelijke wedstrijden betrof, mag Nelom nu alsnog de switch maken.