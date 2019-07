Amerika-ster ontketent rel met provocerend juich-gebaar

Morgan zette de Verenigde Staten na een half uur spelen voor de tweede keer op voorsprong, en dat bleek uiteindelijk ook de winnende goal. De Amerikaanse aanvoerder vierde het doelpunt op opmerkelijke wijze, namelijk door het gebaar te maken alsof ze een kopje thee achterover sloeg. Daarbij strekte ze haar pink, wat een oeroud Engels symbool is. En dat ervaren de Engelsen als een pijnlijke belediging.

„Ik vind het knap wat Morgan en de Amerikaanse ploeg op dit WK doen, maar dit was smakeloos”, zegt Lianne Sanderson, 50-voudig Engels international en dit WK actief als anlist voor beIN SPORTS. „Het is duidelijk dat ze met haar manier van juichen naar een aloud Engels symbool verwees. Natuurlijk mag ze haar doelpunt uitbundig vieren, maar dit ontbeerde klasse”, aldus Sanderson (31) die in Italië voor het vrouwenteam van Juventus uitkomt.

Rapinoe

Morgan, die haar dertigste verjaardag vierde op de dag van de halve finale, leek zich er niet druk om te maken. „Megan Rapinoe heeft op zoveel verschillende manieren gejuicht, en niemand heeft haar wat gevraagd”, reageerde ze schouderophalend na de wedstrijd. „Maar nu ik iets doe, wil iedereen er iets van weten”, lachte ze.

Om daar vervolgens op Twitter nog even vilein op door te gaan. „Dit team is speciaal. Bedankt voor het swingende stadion en het blijvende geloof in ons.” Waarna ze afsloot met „And that’s the tea”, wat zoveel betekent als ’en zo is het’. Al strooide ze met die laatste uitdrukking nog wat meer zout in de Engelse wonde. Bewust of onbewust...