Italiaanse media: ’Overgang PSV’er Denzel Dumfries naar Inter definitief’

Voetbal

Intussen bij Juventus: ’Cristiano Ronaldo kan op bank belanden’

Lionel Messi is de laatste weken alles wat de klok slaat in de voetbalwereld. Het moet toch een beetje pijn doen bij Cristiano Ronaldo, die in alle rust toewerkt naar het nieuwe seizoen in de Serie A. Een seizoen waarin hij zich misschien wel eens opnieuw zal moeten bewijzen bij Juventus.