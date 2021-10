Formule 1-kalender voor 2022 bevestigd

Voor de seizoensopening zijn er in februari en maart eerst nog testdagen in Barcelona en Bahrein. Nieuw op de kalender is een race in Miami in mei.

Bekend was al dat de Grand Prix van Nederland in Zandvoort op 4 september wordt verreden en China opnieuw ontbreekt vanwege de coronacrisis. Het Italiaanse Imola is de vervanger. Er zijn direct na de zomerstop twee zogenaamde triple-headers, met drie races op rij.

Kaartverkoop

De kaartverkoop van de Grand Prix van Zandvoort start op 1 november. Dat maakte de organisatie van het evenement bekend, kort nadat de overkoepelende instantie FIA de kalender van 2022 had gepubliceerd.

Een groot deel van de kaarten voor 2022 is al vergeven aan fans die de organisatie in 2021 moest afwijzen als gevolg van de coronamaatregelen. Dat betekent dat staanplaatsen niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast is een deel van de kaarten al verkocht aan die fans die, in eerste instantie, kaarten voor drie jaar gekocht hebben.

Vanaf 15 oktober kunnen leden van Dutch GP Club al kaarten kopen in de zogenoemde presale.

Volledige kalender

20 maart: Bahrein

27 maart: Saoedi-Arabië

10 april: Australië

24 april: Emilia-Romagna

8 mei: Miami

22 mei: Spanje

29 mei: Monaco

12 juni: Azerbeidzjan

19 juni: Canada

3 juli: Groot-Brittannië

10 juli: Oostenrijk

17 juli: Frankrijk

31 juli: Hongarije

28 augustus: België

4 september: Nederland

11 september: Italië

25 september: Rusland

2 oktober: Singapore

9 oktober: Japan

23 oktober: Verenigde Staten

30 oktober: Mexico-Stad

13 november: São Paulo

20 november: Abu Dhabi

