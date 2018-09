Van Ginkel zorgt voor dynamiek bij jagend PSV

Van Ginkel liet in de oefenwedstrijd tegen SC Freiburg (2-1 zege) zien klaar te zijn voor een basisplaats, zaterdag tegen Excelsior. De Chelsea-huurling maakte in de Zuid-Spaanse havenstad Algecira bij zijn rentree in het PSV-shirt een fitte indruk en opende de score uit een machtig schot na een goede loopactie in de diepte. „Die bal zat er wel aardig in. Ik ben blij dat ik negentig minuten heb kunnen spelen, ondanks de zware trainingsarbeid deze week”, aldus de aanwinst.

Tegen Freiburg speelde PSV het vertrouwde 4-3-3-systeem en om die reden had Cocu deze wedstrijd uitgekozen voor Van Ginkel. „Daardoor kon hij op zijn eigen positie spelen”, aldus de PSV-trainer, die tevreden was over de inbreng van de herintreder. „Marco speelde een prima wedstrijd. In het begin moest hij even wennen. Dan zie je dat hij ervaring heeft, zodat hij zichzelf niet voorbij loopt en de tijd geeft om in de wedstrijd te komen.”

Ondanks een 4-1 nederlaag was Cocu niet ontevreden over de test met 4-4-2, een dag eerder tegen Borussia Dortmund. „Ik heb een aantal aanvallende dingen gezien, die me goed zijn bevallen”, aldus de PSV-trainer, die Luuk de Jong en Gaston Pereiro samen voorin liet spelen. „Voor Pereiro is dit systeem goed, omdat hij centraler kan spelen en zo meer in het spel wordt betrokken.”

Het is druk op het PSV-middenveld, maar Van Ginkel twijfelt niet aan zijn rol de komende maanden. „Ze halen me niet voor niets binnen. Ik ben niet teruggekomen om het terugkomen, daar zit een plan achter. Ik ben fit, maar het is voor mij belangrijk om de komende tijd wedstrijdritme op te doen. Hopelijk kan PSV mij helpen en ik PSV helpen. Dat is het doel.”

Cocu is blij met de toegenomen concurrentie. „Marco heeft kwaliteiten die wij heel goed kunnen gebruiken. En dat er nu wat meer keuzes zijn, daar moet je maar een half jaartje mee om leren gaan. Als je een stapje verder wil zetten dan PSV, zul je dat vaker tegenkomen.”

De middenvelder, mede door wiens inbreng PSV vorig seizoen kampioen werd, heeft de draad moeiteloos opgepikt en begint vol bravoure aan zijn tweede PSV-periode, in de vaste overtuiging dat de titelstrijd nog lang niet is beslist. „Er zijn nog zeventien wedstrijden en vorig seizoen hebben we ook een achterstand goedgemaakt. We moeten de druk erop houden. We spelen sowieso nog een keer tegen Feyenoord en Ajax. Dat worden heel belangrijke wedstrijden.”