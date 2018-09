Pakken de hockeysters goud?

Het is voor de Nederlandse vrouwen de vierde achtereenvolgende olympische finale. In 2004 was Duitsland met 1-2 te sterk. Daarna ging het goud twee keer naar Oranje. In 2008 werd China met 2-0 verslagen en vier jaar terug in Londen was Nederland in de eindstrijd met dezelfde cijfers te sterk voor Argentinië.

In het bokstoernooi komt Nouchka Fontijn (28) in de halve finale van de klasse tot 75 kilogram uit tegen Li Qian uit China, van wie ze in het verleden twee keer verloor. Begin dit jaar versloeg Fontijn de twee jaar jongere Chinese voor de eerste keer. Bij verlies krijgt Fontijn brons, bij winst staat de Schiedamse fysiotherapeute op de slotdag van de Spelen in de olympische finale.

De springruiters werken de individuele finale af. De Nederlandse equipe heeft met Jeroen Dubbeldam, Maikel van der Vlieten en Harrie Smolders drie troeven in de ring.

Voor de BMX'ers volgen vandaag de halve finales en finales. Bij de mannen zijn Jelle van Gorkom, Niek Kimmann en Twan van Gendt de deelnemers uit Nederland en bij de vrouwen zijn Laura Smulders en Merle van Benthem de afgevaardigden.

Susan Kuijken loopt vanavond in het Olympisch Stadion de finale van de 5000 meter. Voor de estafetteloopsters staat de serie van de 4x400 meter op het programma.

Alle hoogtepunten van de vrijdag:

18:30 uur: BMX, halve finale, heat 1: met Merle van Benthem (v)

18:30 uur: hippische sport, springen, individueel, ronde B: met Harrie Smolders, Jeroen Dubbeldam, Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling (m)

18:34 uur: BMX, halve finale, serie 2: met Laura Smulders (v)

18:38 uur: BMX, halve finale, heat 1: met Jelle van Gorkom (m)

18:42 uur: BMX, halve finale, serie 2: met Niek Kimmann en Twan van Gendt (m)

20:00 uur: BMX, finale: met mogelijk Merle van Benthem en Laura Smulders (v)

20:10 uur: BMX, finale: met mogelijk Jelle van Gorkom, Niek Kimmann en Twan van Gendt (m)

20:45 uur: boksen, halve finale middengewicht: met Nouchka Fontijn (NED) tegen Li Qian (CHN) (v)

22:00 uur: hockey, finale, Nederland tegen Groot-Brittannië (v)

01:40 uur: atletiek, 4 x 400m estafette, Ronde 1: met Madiea Ghafoor, Eva Hovenkamp, Nicky van Leuveren, Laura de Witte en Lisanne de Witte (v)

02:40 uur: atletiek, 5000m, finale: met Susan Kuijken (v)

