Rusland moet weer medailles inleveren

Rusland moet opnieuw medailles inleveren.

Opnieuw moet Rusland medailles inleveren die het land op de Olympische Spelen in Peking in 2008 heeft gewonnen. Na een dopinggeval in de ploeg die de 4x100 meter won is er nu ook een atlete betrapt die deel uitmaakte van het kwartet dat zilver pakte op de 4x400 meter estafette.