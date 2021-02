Belgische wielercoach geschorst na seksuele intimidatie: ’Hij wilde altijd knuffelen voor ik naar bed ging’

Van Gansen kwam in 2019 in opspraak nadat meerdere rensters van wielerploeg Health Mate Ladies, waar de Belg ploegmanager was, hem beschuldigd hadden van grensoverschrijdend gedrag. De coach misbruikte volgens hen zijn machtspositie.

„Hij wilde altijd knuffelen voor ik naar bed ging. Hij kuste me vaak op het voorhoofd en vroeg me om hem te kussen”, zeiden de rensters uit Zweden, Frankrijk en Israël die een klacht indienden. De UCI heeft hem met terugwerkende kracht geschorst van 16 april tot 31 december 2022. Hij mag tot die datum geen functie uitoefenen in het wielrennen.

Van Gansen heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend en liet op zijn beurt weten een klacht wegens laster in te zullen dienen. Het ging volgens hem om ’gefrustreerde wielrensters’ die slecht presteerden.