FC Utrecht over komst Advocaat: ’We zijn blij dat Dick paraat staat’

„We zijn blij dat we de staf weer compleet hebben door het toevoegen van twee mannen die de club goed kennen”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. „Dick kent de club natuurlijk en heeft ook al eerder met Rick samengewerkt. Het was een nadrukkelijke wens van Rick om Dick toe te voegen aan de staf, zodat hij een extra mogelijkheid om te klankborden heeft. We zijn blij dat Dick paraat staat met zijn jarenlange ervaring.”

„Michael is een echte clubman, een leider met een winnaarsmentaliteit. Hij kan zijn ervaring overbrengen op de groep. Daarnaast heeft hij zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een expert op het gebied van data, waardoor hij een welkome aanvulling is in de technische staf.”

Kruys, die ook Sander Keller als assistent heeft, zit volgende week zaterdag voor het eerst als hoofdtrainer op de bank. FC Utrecht neemt het dan in Waalwijk op tegen RKC. Hake moest vertrekken vanwege de tegenvallende resultaten van de laatste tijd. Utrecht staat op de zevende plek in de Eredivisie. Doel is een plek in de top 6 en deelname aan de play-offs om Europees voetbal.