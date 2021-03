Lewis Hamilton tijdens testdagen onder de indruk van Red Bull

Max Verstappen en Sergio Pérez vormen dit seizoen het rijderskoppel bij de Oostenrijkse renstal. Verstappen won vorig jaar twee grands prix, maar moest het meestal afleggen tegen met name Hamilton. De Brit heeft voor komend seizoen meer vrees. „Ze hebben echt goed gereden tot nog toe, beide coureurs zien er sterk uit. Ze zouden wel eens snel kunnen zijn in de eerste race en dan kan het een mooi en lang gevecht om de titel worden.”

Hamilton voegde eraan toe dat hij meer concurrentie toejuicht. „Prachtig om ook McLaren en Alpine het goed te zien doen in de testsessies. Dat is mooi en betekent straks nog meer spanning in de races”, aldus de winnaar van 95 grands prix, die zei zich geen zorgen te maken over de tegenslagen bij Mercedes in Bahrein. „Daar verspil ik mijn energie niet aan. Het is beter dat het nu allemaal niet foutloos gaat in de tests en dat het straks, als we gaan racen, wel gladjes gaat.”