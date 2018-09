Feigen betaalt 'donatie' na verzonnen beroving

Met de donatie hoopt Feigen de ophef die is ontstaan na het 'berovingsverhaal' in te dammen. Feigen zei dat hij met drie andere zwemmers (Ryan Lochte, Gunnar Bentz en Jack Conger) was beroofd in een taxi. Maar woensdag bleek dat ze het verhaal hadden verzonnen en dat ze vernielingen hadden aangericht bij een tankstation.

Lochte mocht maandag al terug naar Amerika. Bentz en Conger konden donderdag pas vertrekken nadat ze verhoord waren door de Braziliaanse politie. Feigen moest nog in Brazilië blijven, maar hij heeft nu ook zijn paspoort teruggekregen. Als hij het geld heeft betaald, mag hij het land verlaten.

Het Amerikaanse olympisch comité heeft aan de Brazilianen excuses aangeboden voor het incident.