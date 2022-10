Premium Het beste van De Telegraaf

Nick van der Velden: ’In Indonesië met gepantserde wagens van het veld gehaald’

AMSTERDAM - Nederlandse voetballers, die actief zijn in Indonesië of daar eerder hebben gespeeld, zijn diep geschokt door het nieuws, dat 174 supporters om het leven zijn gekomen bij een uit de hand gelopen wedstrijd, maar niet verrast. Hun ervaring is dat het er vaker chaotisch aan toe gaat rond wedstrijden in Indonesië en dat de politie snoeihard optreedt. De hoge dodentol is te wijten aan het gebruik van traangas door de ordetroepen in een vak met supporters, waardoor er paniek uitbrak en mensen elkaar verdrukten en door zuurstofgebrek overleden.