RKC-doelman weer aanspreekbaar na harde tik

De 24-jarige Vaessen moest zondag in de 42e minuut van het duel worden gewisseld na een harde botsing met Boadu, wiens knie hij tegen zijn hoofd aan kreeg.

De goalie bleef aanvankelijk liggen. Toen hij met hulp van een verzorger probeerde op te staan zakte hij vervolgens in elkaar. Hij zou zelfs even buiten bewustzijn zijn geweest. Per brancard werd de sluitpost afgevoerd.

Vaessen werd vervangen door Kees Heemskerk. AZ ging op het moment van het incident dankzij een doelpunt van Oussama Idrissi met 0-1 aan de leiding. De Marokkaan maakte even later ook de 0-2.

Volg hier via onze uitgebreide livewidget alle wedstrijden in de Eredivisie van minuut tot minuut.