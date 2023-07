Bosz duidelijk bij presentatie: ’De Jong is mijn aanvoerder’

„Ik heb er zeker al over nagedacht, hij is mijn aanvoerder”, vertelde Bosz, die met PSV aanvallend voetbal wil gaan spelen. „Maar dat kun je alleen maar doen als je goed georganiseerd bent. Hoe we dat precies gaan doen, weet ik nog niet. Dat hangt er ook van af welke spelers ik tot mijn beschikking heb. Ik ga vanmiddag voor het eerst het veld op, dan ga ik mijn spelers goed leren kennen.”

Bosz speelt met PSV in de voorronden van de Champions League en moet er met zijn elftal over een maand al staan. „Natuurlijk is het vervelend dat de selectie nu nog niet rond is, maar ik ben niet anders gewend. Helaas is dat de realiteit.”

In zijn vorige periodes als trainer kreeg Bosz wel eens het verwijt dat hij zijn elftallen te aanvallend liet spelen. Dat vindt hij niet terecht. „Ik heb wel eens iets gewonnen, hoor”, zei hij. „En in mijn ene jaar bij Ajax kregen we maar 23 doelpunten tegen in de Eredivisie. Dat is weinig. Mijn visie is in vergelijking met toen onveranderd. De uitvoering, hoe ik het wil zien, wel. Je leert gaandeweg.”