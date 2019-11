Ajax kan ook zonder zijn sterkhouders

Hakim Ziyech van Ajax viert feest. Ajax wint in groep H van de Champions League met 2-0 van Lille. Ⓒ ANP

Wel tien scenario’s deden de ronde over hoe Ajax-trainer Erik ten Hag het geschorste centrale verdedigingsduo Joël Veltman-Daley Blind zou kunnen vervangen. In de aanloop naar Lille OSC liet de tukker zich in een vragenronde niet vangen op namen of op eerder gemaakte keuzes in vergelijkbare gevallen.