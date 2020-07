Arjen Robben voelt zich ’heel goed’, maar begrijpt de zorgen

„Ik had een klein momentje dat ik met m’n enkel bleef haken in het gras. Daarom hebben we besloten om even een paar dagen het gas eraf te halen”, verklaarde Robben, die binnen op een hometrainer zat terwijl zijn nieuwe teamgenoten buiten op het veld stonden. Zelfs de beelden van de fietsende Robben werden live uitgezonden op tv en online.

„We moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik voel me goed, heel goed zelfs. Ik had niet kunnen hopen en denken dat ik op dit moment al zo ver zou zijn. Gezien de resultaten van alle testen die ik in München en hier heb gedaan, staan alle lichten op groen”, aldus Robben, die vorig jaar stopte als profvoetballer, maar nu bij zijn jeugdliefde Groningen wil terugkeren. „Ik begrijp de zorgen wel, dat is logisch ook gezien mijn verleden met blessures. Ik snap dan dat op zo’n moment de alarmbellen gaan rinkelen. Maar ik maak me geen zorgen. Dit is inherent aan voetbal en aan topsport.”