Erling Haaland financieel niet haalbaar voor Bayern München

„We zouden ons werk niet goed doen als we niet bezig zouden zijn met een jonge spits”, aldus Kahn in een Duitse tv-show. „Haaland is een uitstekende spits en een zeer interessante speler voor de toekomst. De transfersom en zijn salaris zijn echter heel, heel ver verwijderd van wat we in gedachten hebben”.

Haaland, die regelmatig in verband wordt gebracht met Manchester City, heeft een afkoopsom van 75 miljoen euro in zijn contract staan.

Bayern liet eerder al weten het contract met Robert Lewandowski te willen verlengen. De Poolse spits heeft nog een contract voor 1 jaar bij de recordkampioen. Bayern wil ook graag langer door met doelman Manuel Neuer.