Bekkering en Duetz sluiten af als zevende

Het Nederlandse duo, dat geen zicht meer had op een podiumplek, finishte donderdag in de medalrace als zesde. Daardoor werden ze overall zevende.

De Braziliaanse favorieten Martine Grael en Kahena Kunze veroverden tot groot enthousiasme van hun fans de titel. Ze wonnen de beslissende wedstrijd vóór hun Nieuw-Zeelandse rivalen Alex Maloney en Molly Meech. Het brons was voor het Deense koppel Jena Hansen/Katja Steen Salskov-Iversen.

