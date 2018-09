BMX'er Kimmann rent weg bij dokter

De 20-jarige Hardenberger, vorig jaar jaar uit het niets wereldkampioen, bereikte met een deel van zijn fiets in de hand strompelend de finish. De vraag was of hij überhaupt nog zou starten in de allesbeslissende derde run.

,,Ik schrok even en dacht: dit waren de Spelen. Maar ik heb mezelf bij elkaar geraapt, alleen mijn enkel deed zeer’’, vertelde Kimmann, die als tweede finishte en daarmee net als vierde van zijn startgroep door mocht naar de halve finales van vrijdag. ,,Ik ben bij de dokter hier geweest. Die zei nog: blijf zitten. Maar ik ben gewoon vertrokken want de derde run kwam eraan. De adrenaline giert door je lichaam, je moet door. Het doet nu wel zeer, maar veel ijs erop en wat paracetamol en ik sta er morgen.’’

Daudet

De val, waarbij zijn fiets in drie stukken brak, werd volgens Kimmann veroorzaakt door Daudet. "Ik had geen goede start, kwam een beetje in het gedrang met Daudet voor me. Die remde plotseling en daardoor moest ik uitwijken en kwam ik niet goed uit bij een jump." De Fransman bleef liggen, Kimmann bereikte trekkebenend de finish en zeeg meteen ter aarde. "Het zag er even niet goed uit", had bondscoach Bas de Bever ook gezien. "Niek klaagde over pijn aan zijn enkel, maar hij is een harde."

Sterren van hemel

De Bever heeft drie man in de halve finales. "Dat is goed, dat wil zeggen dat ze er klaar voor zijn." Voor Jelle van Gorkom moet dat extra veel voldoening geven. Een blessure zorgde er vier jaar geleden voor dat hij verre van fit in Londen was. "Hij rijdt nu de sterren van de hemel."

