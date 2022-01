Voormalig Renault-baas Flavio Briatore definitief vrijgesproken van fiscale fraude

De zaak gaat terug tot 2010. De politie nam toen de imposante jacht van Briatore in beslag. Het 63 meter lange schip was eigendom van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Dat verhuurde weer de jacht aan de Italiaan, maar volgens de gerechtelijke onderzoekers was de zakenman zelf eigenaar van het bedrijf en dus ook van de jacht.

In het kader van het gunstige fiscale tarief voor huurboten werd Briatore in 2018 schuldig bevonden aan het onrechtmatig ontduiken van meer dan 3,6 miljoen euro aan BTW-tarieven en voor meer dan 800.000 euro aan taksen voor brandstof tussen 2006 en 2010. De rechtbank veroordeelde hem tot 18 maanden cel, maar zijn advocaten gingen in beroep.

Ecclestone

Een rechtbank in Rome gelaste in 2018 ook de definitieve verbeurdverklaring van de jacht. Het schip, met een geschatte waarde van 20 miljoen euro, werd in 2021 op een veiling gekocht door Bernie Ecclestone, de voormalig topman van de Formule 1.

Het hof in Genua sprak Briatore woensdag vrij en vernietigde de inbeslagname van de jacht. „Na 12 jaar en 6 processen staat mijn onschuld eindelijk vast. Deze beproeving is gelukkig voorbij”, aldus Briatore.

Bron: Het Nieuwsblad