Nederlands elftal blijft een droom voor Peter Bosz

„Zijn vraag was: ’ben je beschikbaar?’. Terwijl hij wist dat ik toen onder contract stond bij Bayer Leverkusen. Dat was het eigenlijk. Als mij was gevraagd of ik bondscoach wilde worden, was dat in ieder geval iets geweest om over na te denken. Ik denk dat ik ook in dat geval gewoon bij Leverkusen was gebleven. En nu heb ik bij Lyon een contract tot medio 2023. Als er mensen zijn die vooruit willen plannen en bepaalde ideeën hebben, mogen ze me bellen. Zolang dat niet gebeurt, houd ik er geen rekening mee.”

Bosz is ervan overtuigd dat zijn werkwijze ook bij een nationale ploeg werkt. „Het probleem is niet om mijn manier van spelen over te brengen, maar dat spelers die manier met hoge intensiteit aan moeten kunnen. Aan de andere kant: iedere speler die bij een topclub speelt, weet wat het is om met een hoge intensiteit te spelen.”