Springruiter Beerbaum stopt als international

Beerbaum won woensdag in Rio brons met de Duitse equipe. Hij plaatste zich niet voor de individuele finale. Tussen 1988 en 2000 won hij vier keer goud op de Spelen. Beerbaum wil in september bij een landenwedstrijd in Barcelona afscheid nemen als international.

Voorlopig is hij niet van plan te stoppen. Beerbaum blijft derhalve vooralsnog individueel starten.

