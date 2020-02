Flinke klap voor Feyenoord: Sinisterra rest van het seizoen uitgeschakeld

De Colombiaanse aanvaller raakte zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle kort voor rust geblesseerd aan zijn knie. Onderzoek wees maandag uit dat de blessure ernstig is en dat Sinisterra zes tot acht maanden niet kan voetballen.

Feyenoord nam Sinisterra in de zomer van 2018 over van de Colombiaanse club Once Caldas. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan vijf invalbeurten in de Eredivisie. Dit seizoen, eerst onder leiding van Jaap Stam en daarna onder zijn opvolger Dick Advocaat, groeide Sinisterra uit tot een belangrijke kracht. Van de tot dusverre 22 gespeelde competitiewedstrijden, startte de buitenspeler 21 maal in de basis.

