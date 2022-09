Tweede tijd Max Verstappen in eerste training in Singapore

Hamilton ging rond in 1.43,033. Verstappen was een kleine tiende van een seconde sneller. Daar moet wel bij worden aangetekend dat het statencircuit naarmate een sessie c.q. dag vordert steeds rapper wordt en Hamilton zijn tijd later in de training neerzette.

Charles Leclerc noteerde de derde tijd, op vier tienden van Hamilton, gevolgd door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.