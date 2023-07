Mountainbike-talent Magnus White (17) overleden na aanrijding op training

De jonge Amerikaan werd tijdens een trainingsrit in de buurt van zijn woning gegrepen door een auto. White was zich net aan het voorbereiden op het WK in Glasgow, waar hij binnen twee weken zou deelnemen aan het WK cross-country voor junioren.

De Amerikaanse wielerbond USA Cycling deelde het trieste nieuws zelf: „White werd op jonge leeftijd verliefd op wielrennen. Hij was een rijzende ster in de off-road wielerwereld en zijn passie voor wielrennen kwam duidelijk naar voren in zijn races en kameraadschap met zijn ploeggenoten.”

White deed naast mountainbike ook aan veldrijden. Hij werd er in 2021 nationaal kampioen mee bij de junioren. Ook reed hij tweemaal het WK veldrijden bij de junioren.

