Ajax laat De Waal en Warmerdam gaan

WOENSDAG 12 JULI

Ajax laat middenvelders De Waal en Warmerdam gaan

22:24 uur Ajax gaat niet verder met Max de Waal en Donny Warmerdam. De 21-jarige middenvelders vervolgen hun loopbaan in de eerste divisie. De Waal ondertekende een driejarig contract bij Willem II en Warmerdam bereikte met De Graafschap een akkoord over een verbintenis voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar.

De Waal debuteerde in september 2019 in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong PSV. Hij kwam 59 keer uit voor het beloftenelftal van de Amsterdammers en scoorde daarin dertien keer. Ajax verhuurde De Waal begin 2022 voor een half jaar aan PEC Zwolle en afgelopen seizoen aan ADO Den Haag.

Warmerdam debuteerde in augustus 2020 voor Jong Ajax en kwam tot 82 wedstrijden. Hij scoorde vijf keer.

Milinkovic-Savic verruilt Lazio voor Saudische club Al-Hilal

21:18 uur Sergej Milinkovic-Savic verlaat de Italiaanse voetbalclub Lazio en kiest voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië. De 28-jarige Servische middenvelder heeft een akkoord bereikt met Al-Hilal, dat naar verluidt 40 miljoen euro voor hem betaalt.

Milinkovic-Savic ondertekende een contract voor drie seizoenen bij zijn nieuwe werkgever, die zich vorige maand al versterkte met verdediger Kalidou Koulibaly van Chelsea. Milinkovic-Savic speelde acht jaar lang bij Lazio, dat hem in 2015 overnam van de Belgische club Racing Genk.

Szymanski kiest niet voor Feyenoord en tekent bij Fenerbahçe

20:18 uur Sebastian Szymanski komt volgend seizoen niet meer uit voor Feyenoord. De Poolse middenvelder heeft een vierjarig contract ondertekend bij Fenerbahçe.

Feyenoord huurde de 24-jarige Szymanski afgelopen jaar van Dinamo Moskou. De kampioen van Nederland wilde de Pool graag definitief overnemen maar bereikte geen overeenstemming met de club uit Rusland. Fenerbahçe zou 14 miljoen euro voor Szymanski hebben betaald. De middenvelder is woensdag gepresenteerd in Istanbul.

Fenerbahçe verkocht het Turkse toptalent Arda Güler vorige week voor 20 miljoen euro aan Real Madrid.

Mees Hilgers langer bij FC Twente

19:32 uur Mees Hilgers heeft zijn contract bij FC Twente verlengd. De 22-jarige verdediger is nu tot aan de zomer van 2026 aan de club uit Enschede verbonden. „Ik ben heel blij dat ik een nieuw contract heb getekend”, vertelt hij op de website van zijn club. „Ik speel al twaalf jaar voor FC Twente en dit contract is voor mij een beloning voor al die jaren.”

Hilgers debuteerde in december 2020 tijdens een uitduel met Ajax in het eerste elftal van FC Twente. Hij speelde tot dusver 55 competitieduels voor de nummer 5 van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. „Ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was bij FC Twente en dat we nog meer kunnen bereiken met het team”, stelt Hilgers. „FC Twente en de regio voelen vertrouwd voor mij. Ik ken iedereen bij de club en deze omgeving is mijn buurt geworden.”

Doelman Handanovic neemt na elf jaar afscheid van Internazionale

18.54 uur: Doelman Samir Handanovic heeft Internazionale na elf seizoenen verlaten. De club uit Milaan heeft na overleg besloten het aflopende contract van de 38-jarige Sloveen niet te verlengen.

Handanovic werd twee jaar geleden landskampioen met Internazionale. De voormalig aanvoerder van de laatste verliezend finalist van de Champions League verscheen vorig seizoen tijdens veertien competitiewedstrijden aan de aftrap voor Internazionale. André Onana verdedigde het doel van de Italiaanse topclub in de Champions League en overige competitieduels. De voormalig doelman van Ajax staat in de belangstelling van Manchester United, waar zijn oude trainer Erik ten Hag het voor het zeggen heeft.

Volgens verschillende Italiaanse media wil Internazionale doelman Anatolij Troebin van Sjachtar Donetsk aantrekken.

Aston Villa neemt verdediger Torres over van Villarreal

18.20 uur: Aston Villa heeft verdediger Pau Torres overgenomen van Villarreal. De 26-jarige Spaanse international wordt bij de Engelse club herenigd met trainer Unai Emery. Aston Villa betaalt omgerekend ruim 40 miljoen euro voor Torres, die in 2021 met Villarreal en Emery de Europa League won.

Torres is na de Belgische middenvelder Youri Tielemans van Leicester City de tweede nieuweling voor Aston Villa deze transferperiode. De club uit Birmingham eindigde vorig seizoen als zevende in de Premier League en speelt daardoor voor het eerst sinds 2010 Europees voetbal. Aston Villa mag komend seizoen meedoen aan de Conference League.

Toen Emery in oktober de ontslagen Steven Gerrard opvolgde, stond Aston Villa maar net boven de degradatiezone.

Excelsior legt Zweedse verdediger Widell vast

14.01 uur: Excelsior heeft centrale verdediger Casper Widell uit Zweden overgenomen van Helsingborgs IF. De 20-jarige jeugdinternational tekent in Rotterdam een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

„We hadden al langer interesse in Casper en zijn blij dat hij nu de keuze voor Excelsior heeft gemaakt”, zegt technisch manager Niels van Duinen. „Hij heeft in Zweden al zo’n zestig wedstrijden gespeeld voor Helsingborgs IF. Hij ziet Excelsior en de Nederlandse competitie als het ideale platform om zichzelf verder te ontwikkelen. Wij denken dat hij met zijn verdedigende kwaliteiten en, ondanks zijn jonge leeftijd, leiderschapskwaliteiten van grote waarde kan zijn.”

Widell kijkt uit naar het spelen in de Eredivisie. „Ik wil ervaring opdoen op een hoger niveau en zowel verdedigend als aanvallend stappen zetten. Excelsior is voor mij de perfecte club om dit te realiseren”

FC Barcelona legt Braziliaans talent Roque voor zes jaar vast

14.02 uur: FC Barcelona heeft de komst van het Braziliaanse toptalent Vitor Roque bevestigd. De 18-jarige spits speelt het komende seizoen nog voor Athletico Paranaense in zijn thuisland, maar komt volgend jaar zomer naar Catalonië. ’Barça’, dat naar verluidt maximaal 60 miljoen euro betaalt, heeft de jeugdinternational voor zes seizoenen vastgelegd.

Roque speelde al meer dan vijftig competitiewedstrijden in Brazilië. Eerst voor Cruzeiro, waar hij op 16-jarige leeftijd debuteerde. Sinds vorig jaar staat hij onder contract bij Athletico Paranaense. Roque werd begin dit jaar topscorer op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor nationale beloften-elftallen.

Volgens Barcelona kan Roque ook als vleugelaanvaller spelen. „Hij kan het spel goed lezen, maar blinkt ook uit door zijn snelheid en afrondende kwaliteiten”, schrijft de club.

Sparta haalt Camiel Neghli

10.04 uur: Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Camiel Neghli. De 21-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller ondergaat woensdag de medische keuring waarna hij zijn handtekening zet onder een meerjarig contract.

De in Ede geboren Neghli, die is doorgestroomd vanuit de jeugdopleiding van De Graafschap, had afgelopen seizoen een productief seizoen met elf goals en vijf assists voor de Superboeren in de Keuken Kampioen Divisie. Met het aantrekken van Neghli, waarmee een bedrag van iets meer dan een half miljoen euro is gemoeid, lijkt Sparta in te spelen op een mogelijk vertrek van Vito van Crooij, die in de belangstelling staat van meerdere clubs.

Neghli wordt door Sparta gezien als een speler met doorgroeimogelijkheden. De Edenaar is al international van Jong Algerije.