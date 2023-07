ZATERDAG 15 JULI

Excelsior haalt zelf opgeleide aanvaller Sanches Fernandes terug

11.28 uur: Excelsior heeft Derensili Sanches Fernandes teruggehaald. De 22-jarige aanvaller is door de Rotterdammers opgeleid, maar in 2020 koos hij voor een overstap naar FC Utrecht.

„Afgelopen seizoen heeft Derensili het goed gedaan in de Keuken Kampioen Divisie”, aldus technisch manager Niels van Duinen. „Jong FC Utrecht had een moeilijk seizoen, maar hij maakte wel acht doelpunten en gaf twee assists. Daardoor was er veel belangstelling voor hem vanuit de Eredivisie en het buitenland. Maar Derensili wil graag voor Excelsior spelen en wij zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen.”

Sanches Fernandes heeft voor drie seizoenen getekend. Hij is al met Excelsior mee afgereisd naar Zwitserland voor een trainingskamp.

Excelsior werd afgelopen seizoen vijftiende in de Eredivisie.

FC Twente-aanvaller Misidjan vervolgt loopbaan in Saudi-Arabië

10.26 uur: Virgil Misidjan vervolgt zijn loopbaan in Saudi-Arabië. De 29-jarige aanvaller heeft voor twee jaar getekend bij Al-Tai FC. Misidjan had een aflopend contract bij FC Twente.

Misidjan kwam afgelopen seizoen in 31 competitiewedstrijden zeven keer tot scoren. Hij speelde in het verleden in Nederland ook voor PEC Zwolle, Willem II en RKC Waalwijk.

Afgelopen seizoen eindigde Al-Tai FC als negende in de Saudische competitie, waar steeds meer voetballers van naam in uitkomen. Cristiano Ronaldo besloot ruim een half jaar geleden ook in Saudi-Arabië te tekenen.

Middenvelder Rice neemt afscheid van West Ham United

09.54 uur: De Engelse middenvelder Declan Rice heeft afscheid genomen van West Ham United. Naar verwachting verkast hij naar stadgenoot Arsenal, dat vrijdag de transfer van Jurriën Timber bevestigde. Arsenal heeft de komst van Rice (24) nog niet bekendgemaakt.

Rice plaatste op de website van West Ham een lange afscheidsbrief. „De afgelopen dagen en weken waren een absolute wervelwind van emoties, maar het is belangrijk voor mij dat ik de gelegenheid heb om afscheid te nemen en na te denken over iets wat zo’n bijzonder en gedenkwaardig deel van mijn leven is geweest”, begon Rice zijn brief.

„Om voor het eerst voor een tegenstander van West Ham te spelen zal een gekke ervaring zijn. Ik weet nog niet precies hoe ik me zal voelen, maar ik weet ook dat jullie allemaal zullen begrijpen en respecteren dat mijn professionele loyaliteit nu bij mijn nieuwe club ligt. Ik zal altijd 100 procent geven als ik het shirt aantrek, want zo ben ik opgegroeid bij West Ham, en ik weet zeker dat jullie niet anders zouden verwachten.”

Rice speelde 245 officiële wedstrijden voor West Ham, dat dit jaar de Conference League wist te winnen.

VRIJDAG 14 JULI

Kristensen op huurbasis naar AS Roma

19.38 uur: Rasmus Kristensen speelt komend voetbalseizoen bij AS Roma. De Italiaanse club huurt de 26-jarige rechtsback van Leeds United, dat uit de Premier League is gedegradeerd.

Ajax nam Kristensen begin 2018 over van FC Midtjylland. De Deen wist niet uit te groeien tot een vaste waarde en vertrok anderhalf jaar later naar Red Bull Salzburg.

„Ik ben er trots op deel uit te maken van deze geweldige club. Door het Europese succes van Roma in de afgelopen jaren wilde ik nog liever voor deze club spelen”, aldus Kristensen, die bij AS Roma ploeggenoot wordt van Rick Karsdorp, die nog een contract voor twee jaar heeft. Georginio Wijnaldum voetbalde vorig seizoen ook voor AS Roma, dat de middenvelder huurde van Paris Saint-Germain.

PEC Zwolle trekt Deense verdediger Dedes aan

18.00 uur: Het in de Eredivisie teruggekeerde PEC Zwolle heeft de Deen Victor Dedes aangetrokken. De 20-jarige Scandinaviër komt over van Hellerup IK uit zijn geboorteland.

De verdediger heeft voor één seizoen getekend in Zwolle, met een optie voor een tweede seizoen. „Dedes krijgt in de voorbereiding zijn kans bij de hoofdselectie van trainer Johnny Jansen”, aldus de club uit Zwolle.

PEC werd afgelopen seizoen tweede in de eerste divisie, achter kampioen Heracles Almelo.

NEC huurt Spaanse middenvelder González van Real Betis

17.36 uur: NEC heeft de Spaanse middenvelder Rober González vastgelegd. De 22-jarige Spanjaard wordt gehuurd van Real Betis uit Sevilla. De Nijmegenaren hebben een optie tot koop bedongen.

„We zijn blij dat Rober voor NEC heeft gekozen. Hij is een linksbenige aanvallende middenvelder die ook op de rechtervleugel uit de voeten kan. Zijn technische vaardigheden, doelpunteninstinct en creativiteit zullen een waardevolle toevoeging zijn aan het aanvalsspel van het team”, aldus technisch directeur Carlos Aalbers.

González doorliep de jeugdopleiding van Real Betis en kwam er tot elf officiële wedstrijden in het eerste elftal. Hij werd verhuurd aan UD Las Palmas en Deportivo Alavés.

NEC werd afgelopen seizoen twaalfde in de Eredivisie.

Voormalig Vitesse-speler Openda naar RB Leipzig

15.50 uur: Loïs Openda maakt de overstap naar RB Leipzig. De 23-jarige Belgische aanvaller komt over van RC Lens, waar hij afgelopen seizoen in 38 wedstrijden 21 keer scoorde. De twee seizoenen daarvoor voetbalde Openda in de Eredivisie bij Vitesse.

RB Leipzig breekt het clubrecord om Openda binnen te halen. De transfersom zou, inclusief bonussen, het bedrag van 40 miljoen euro ruim overschrijden. Openda ondertekent een contract voor vijf seizoenen.

Feyenoord laat Taabouni vertrekken naar Qatar

15:20 uur: Feyenoord heeft afscheid genomen van Mohamed Taabouni. De aanvallende middenvelder had in Rotterdam nog een contract tot medio 2024 en tekent nu bij Al Arabi SC in Qatar.

„Feyenoord is een prachtige club met een geweldige aanhang” zegt Taabouni op de site van de landskampioen. „Ik zal altijd met een goed gevoel terug blijven kijken op mijn tijd hier en ben blij en trots dat ik in een bijzonder mooi seizoen onderdeel heb uit mogen maken van deze club. Ook wil ik mijn teamgenoten, de trainersstaf en de andere medewerkers waarmee we een hecht team hebben weten te vormen bedanken en alle Feyenoorders het beste toewensen voor de toekomst.”

Taabouni, die vorig jaar de overstap maakte van AZ naar Feyenoord, speelde zeven officiële wedstrijden voor de landskampioen.

Rasmussen kiest voor terugkeer naar Denemarken

12.42 uur: Jacob Rasmussen (26) keert niet terug in de Eredivisie. De verdediger die door zowel Vitesse (2020-2022) als Feyenoord (afgelopen seizoen) gehuurd werd van Fiorentina, keert terug naar Denemarken bij Brøndby IF.

Naar verluidt betaalt Brøndby drie miljoen euro aan Fiorentina, dat hem in 2019 nog voor zeven miljoen euro overnam van Empoli.

Jeugdinternational Chong met Luton Town naar Premier League

11.05 uur: Chong speelt dit seizoen in de Premier League. De vleugelaanvaller heeft een contract getekend bij Luton Town, dat afgelopen seizoen naar het hoogste niveau is gepromoveerd.

De 23-jarige Chong verliet zeven jaar geleden de jeugd van Feyenoord voor die van Manchester United. De Nederlandse jeugdinternational werd verhuurd aan Werder Bremen, Club Brugge en Birmingham City. Die laatste club nam hem vorig jaar definitief over.

Chong maakte het afgelopen seizoen een goede indruk bij Birmingham City, dat op het tweede niveau van Engeland uitkomt.

DONDERDAG 13 JULI

Zian Flemming in beeld bij Sevilla en Lazio Roma

22:00 uur Na een goed seizoen in het Championship hebben ook Sevilla en Lazio Roma het oog laten vallen op Zian Flemming. De aanvaller slaagde erin voor Millwall vijftien goals te maken en drie assists te verzorgen en wekte daarmee de belangstelling van het naar de Premier League gepromoveerde Burnley. Beide clubs hebben elkaar niet weten te vinden na langdurige onderhandelingen, omdat Millwall tot nu toe heeft vastgehouden aan een vraagprijs van 15 miljoen euro. Burnley heeft tot nu toe maximaal 10 miljoen euro geboden met enkele bonussen. Nu mengen zich ook Sevilla en Lazio in de strijd om de 24-jarige Amsterdammer.

Millwall heeft afgelopen zomer 1,8 miljoen euro betaald aan Fortuna Sittard voor Fleming, een bedrag dat door bonussen kan oplopen richting 2,5 miljoen euro. Daarmee is Fleming de op één na grootste uitgaande transfer ooit van Fortuna Sittard na Mark van Bommel.

Flemming genoot zijn opleiding bij Ajax en werd in 2018 voor 125.000 euro door PEC Zwolle overgenomen van de Amsterdamse club. Na een verhuurperiode aan NEC, waar Flemming 13 keer doel trof in 25 duels, zag PEC Zwolle toch geen toekomst in de aanvaller, die voor slechts 200.000 euro werd verkocht aan Fortuna Sittard. Daar wist de aanvaller de belangstelling van Millwall te wekken door in twee seizoenen 27 goals te maken en 11 goals voor te bereiden.

Nani gaat onder trainer Kluivert bij Adana spelen

21:35 uur Nani gaat onder trainer Patrick Kluivert bij het Turkse Adana Demirspor voetballen. De Portugese aanvaller heeft zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen gezet.

De 36-jarige Nani brak door bij Sporting Portugal en speelde acht jaar voor Manchester United. Hij droeg 112 interlands het shirt van Portugal. Na zijn periode in Engeland speelde Nani voor Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia en Melbourne Victory.

Het ambitieuze Adana Demirspor gaat komend seizoen Europees voetbal spelen. De club uit het zuidoosten van Turkije hoefde vorig seizoen alleen de traditionele topclubs Galatasaray, Fenerbahce en Besiktas voor zich te dulden.

Kluivert tekende begin deze maand voor twee jaar bij Adana. De afgelopen jaren was de voormalig topscorer aller tijden van het Nederlands elftal onder meer werkzaam als hoofd jeugdopleidingen bij FC Barcelona en directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain. Ook werkte hij met de nationale teams van Kameroen en Curaçao.

Kluivert, die zijn loopbaan bij Ajax begon en later ook voor PSV speelde, kwam 79 keer uit voor Oranje.

Angelino verlaat RB Leipzig voor Galatasaray

20:30 uur Angelino vervolgt zijn loopbaan bij Galatasaray. De club uit Istanbul huurt de Spaanse linksback van RB Leipzig en kan de oud-speler van PSV volgend jaar definitief overnemen.

De 26-jarige Angelino genoot zijn opleiding bij Manchester City, dat hem in 2018 aan PSV verhuurde. De club uit Eindhoven nam de linksback na een seizoen definitief over maar verkocht hem een jaar later toch weer aan City, dat hem vervolgens aan RB Leipzig uitleende.

Angelino speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Hoffenheim.

AC Milan neemt Pulisic over van Chelsea

19:29 uur Christian Pulisic heeft Chelsea voor AC Milan verlaten. De 24-jarige Amerikaanse aanvaller heeft voor vier jaar getekend bij zijn nieuwe club uit Italië.

Volgens Italiaanse media heeft AC Milan zo’n 20 miljoen euro voor de aanvaller betaald. Chelsea nam Pulisic vier jaar geleden nog voor 64 miljoen euro over van Borussia Dortmund.

Pulisic kreeg afgelopen seizoen weinig speeltijd bij Chelsea, dat eerder deze zomer ook al Ruben Loftus-Cheek naar AC Milan liet vertrekken.

Middenvelder Roemeratoe tekent voor drie jaar bij RKC

18.03 uur: Godfried Roemeratoe heeft een driejarig contract bij RKC Waalwijk ondertekend. De 23-jarige middenvelder komt over van het Israëlische Hapoel Tel Aviv. Hij speelde eerder voor FC Twente in de Eredivisie.

RKC versterkte zich eerder al met Aaron Meijers, Jeroen Houwen, David Min, Richonell Margaret, Denilho Cleonise, Raz Meir en Ilias Takidine.

„Na het vertrek van Vurnon Anita zijn we op zoek gegaan naar een vervanger om deze positie op het middenveld dubbel bezet te houden”, verklaart algemeen directeur Frank van Mosselveld de komst van Roemeratoe op de website van RKC.

Everton neemt Young (38) transfervrij over van Aston Villa

13.45 uur: Ashley Young vervolgt zijn voetbalcarrière bij Everton. De club uit Liverpool heeft de 38-jarige verdediger transfervrij overgenomen van Aston Villa.

Everton wordt de vierde Engelse club van Young, die zijn loopbaan begon bij Watford en later ook bijna een decennium voor Manchester United speelde. De Engelsman kwam ook uit voor Internazionale.

Young heeft voor één seizoen getekend bij de nummer 17 van afgelopen seizoen.

PSV vist achter het net; Sávio volgt Blind naar Girona

11.30 uur: PSV kan komend seizoen niet beschikken over de Braziliaan Sávio. Hij wordt namelijk gehuurd door het Spaanse Girona, waar Daley Blind onlangs al neerstreek.

Mede door blessureleed werd zijn periode in Eindhoven geen positieve. Hij kwam slechts tot zes duels in de Eredivisie. Eerder werd al bekend dat Jarred Branthwaite, Philipp Max, Thorgan Hazard en Fábio Silva niet terugkeren bij PSV.

FC Emmen haalt Parzyszek als vervanger Zivkovic

10.50 uur: FC Emmen heeft met Piotr Parzyszek een nieuwe spits gecontracteerd. Hij komt transfervrij over naar Drenthe, nadat zijn contract bij CD Leganés (op het tweede niveau van Spanje) deze zomer afliep. De 29-jarige Poolse Nederlander tekent op De Oude Meerdijk voor één seizoen met een optie op een extra seizoen. De Pool is de vervanger van Richairo Zivkovic. Hij is vertrokken naar Singapore.

Parzyszek werd geboren in Polen, maar vertrok op zesjarige leeftijd naar Nederland. Via de jeugd van VV Eldenia, Vitesse/AGOVV en ESA Rijkerswoerd kwam hij in 2007 bij De Graafschap. Daar maakte hij op 10 augustus 2012 zijn debuut in het Nederlandse betaalde voetbal. Na een buitenlands avontuur bij Charlton Athletic, Sint-Truiden en Randers FC vanaf 2014, keerde hij in 2016 terug naar De Graafschap. Via PEC Zwolle kwam hij bij het Poolse Piast Gliwice (waar hij in 2019 landskampioen werd), Frosinone Calcio (Italiaanse Serie B), Pogon Stettin (Polen) en CD Leganés.

Zulte Waregem legt zoon keeper Van der Gouw vast

9.51 uur: Zulte Waregem heeft in de Nederlander Ennio van der Gouw een nieuwe doelman gevonden. De 22-jarige Van der Gouw, de zoon van voormalig Manchester United-doelman Raimond van der Gouw, komt over van VVV Venlo en tekent in België een contract voor vier seizoenen.

In het afgelopen seizoen was Van der Gouw bij VVV goed voor 37 basisplaatsen en zes clean sheets. „Ik ben heel erg blij om hier te zijn en trots om voor deze mooie club te gaan spelen. Ik kan niet wachten om te beginnen en alles te geven voor de supporters en club”, zegt Van der Gouw op de website van zijn nieuwe club.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Raimond van der Gouw, 60 jaar oud inmiddels, werkt momenteel als keeperstrainer van Vitesse. Hij vervulde die functie de afgelopen jaren bij PSV. Zulte Waregem degradeerde afgelopen seizoen uit de hoogste klasse van België.

VVV heeft Jan de Boer inmiddels aangesteld als opvolger voor Van der Gouw. De 23-jarige doelman tekent in Venlo een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. De Boer stond sinds de zomer van 2019 onder contract bij FC Groningen.

WOENSDAG 12 JULI

Ajax laat middenvelders De Waal en Warmerdam gaan

22:24 uur Ajax gaat niet verder met Max de Waal en Donny Warmerdam. De 21-jarige middenvelders vervolgen hun loopbaan in de eerste divisie. De Waal ondertekende een driejarig contract bij Willem II en Warmerdam bereikte met De Graafschap een akkoord over een verbintenis voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar.

De Waal debuteerde in september 2019 in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong PSV. Hij kwam 59 keer uit voor het beloftenelftal van de Amsterdammers en scoorde daarin dertien keer. Ajax verhuurde De Waal begin 2022 voor een half jaar aan PEC Zwolle en afgelopen seizoen aan ADO Den Haag.

Warmerdam debuteerde in augustus 2020 voor Jong Ajax en kwam tot 82 wedstrijden. Hij scoorde vijf keer.

Milinkovic-Savic verruilt Lazio voor Saudische club Al-Hilal

21:18 uur Sergej Milinkovic-Savic verlaat de Italiaanse voetbalclub Lazio en kiest voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië. De 28-jarige Servische middenvelder heeft een akkoord bereikt met Al-Hilal, dat naar verluidt 40 miljoen euro voor hem betaalt.

Milinkovic-Savic ondertekende een contract voor drie seizoenen bij zijn nieuwe werkgever, die zich vorige maand al versterkte met verdediger Kalidou Koulibaly van Chelsea. Milinkovic-Savic speelde acht jaar lang bij Lazio, dat hem in 2015 overnam van de Belgische club Racing Genk.

Szymanski kiest niet voor Feyenoord en tekent bij Fenerbahçe

20:18 uur Sebastian Szymanski komt volgend seizoen niet meer uit voor Feyenoord. De Poolse middenvelder heeft een vierjarig contract ondertekend bij Fenerbahçe.

Feyenoord huurde de 24-jarige Szymanski afgelopen jaar van Dinamo Moskou. De kampioen van Nederland wilde de Pool graag definitief overnemen maar bereikte geen overeenstemming met de club uit Rusland. Fenerbahçe zou 14 miljoen euro voor Szymanski hebben betaald. De middenvelder is woensdag gepresenteerd in Istanbul.

Fenerbahçe verkocht het Turkse toptalent Arda Güler vorige week voor 20 miljoen euro aan Real Madrid.

Mees Hilgers langer bij FC Twente

19:32 uur Mees Hilgers heeft zijn contract bij FC Twente verlengd. De 22-jarige verdediger is nu tot aan de zomer van 2026 aan de club uit Enschede verbonden. „Ik ben heel blij dat ik een nieuw contract heb getekend”, vertelt hij op de website van zijn club. „Ik speel al twaalf jaar voor FC Twente en dit contract is voor mij een beloning voor al die jaren.”

Hilgers debuteerde in december 2020 tijdens een uitduel met Ajax in het eerste elftal van FC Twente. Hij speelde tot dusver 55 competitieduels voor de nummer 5 van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. „Ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was bij FC Twente en dat we nog meer kunnen bereiken met het team”, stelt Hilgers. „FC Twente en de regio voelen vertrouwd voor mij. Ik ken iedereen bij de club en deze omgeving is mijn buurt geworden.”

Doelman Handanovic neemt na elf jaar afscheid van Internazionale

18.54 uur: Doelman Samir Handanovic heeft Internazionale na elf seizoenen verlaten. De club uit Milaan heeft na overleg besloten het aflopende contract van de 38-jarige Sloveen niet te verlengen.

Handanovic werd twee jaar geleden landskampioen met Internazionale. De voormalig aanvoerder van de laatste verliezend finalist van de Champions League verscheen vorig seizoen tijdens veertien competitiewedstrijden aan de aftrap voor Internazionale. André Onana verdedigde het doel van de Italiaanse topclub in de Champions League en overige competitieduels. De voormalig doelman van Ajax staat in de belangstelling van Manchester United, waar zijn oude trainer Erik ten Hag het voor het zeggen heeft.

Volgens verschillende Italiaanse media wil Internazionale doelman Anatolij Troebin van Sjachtar Donetsk aantrekken.

Aston Villa neemt verdediger Torres over van Villarreal

18.20 uur: Aston Villa heeft verdediger Pau Torres overgenomen van Villarreal. De 26-jarige Spaanse international wordt bij de Engelse club herenigd met trainer Unai Emery. Aston Villa betaalt omgerekend ruim 40 miljoen euro voor Torres, die in 2021 met Villarreal en Emery de Europa League won.

Torres is na de Belgische middenvelder Youri Tielemans van Leicester City de tweede nieuweling voor Aston Villa deze transferperiode. De club uit Birmingham eindigde vorig seizoen als zevende in de Premier League en speelt daardoor voor het eerst sinds 2010 Europees voetbal. Aston Villa mag komend seizoen meedoen aan de Conference League.

Toen Emery in oktober de ontslagen Steven Gerrard opvolgde, stond Aston Villa maar net boven de degradatiezone.

Excelsior legt Zweedse verdediger Widell vast

14.01 uur: Excelsior heeft centrale verdediger Casper Widell uit Zweden overgenomen van Helsingborgs IF. De 20-jarige jeugdinternational tekent in Rotterdam een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

„We hadden al langer interesse in Casper en zijn blij dat hij nu de keuze voor Excelsior heeft gemaakt”, zegt technisch manager Niels van Duinen. „Hij heeft in Zweden al zo’n zestig wedstrijden gespeeld voor Helsingborgs IF. Hij ziet Excelsior en de Nederlandse competitie als het ideale platform om zichzelf verder te ontwikkelen. Wij denken dat hij met zijn verdedigende kwaliteiten en, ondanks zijn jonge leeftijd, leiderschapskwaliteiten van grote waarde kan zijn.”

Widell kijkt uit naar het spelen in de Eredivisie. „Ik wil ervaring opdoen op een hoger niveau en zowel verdedigend als aanvallend stappen zetten. Excelsior is voor mij de perfecte club om dit te realiseren”

FC Barcelona legt Braziliaans talent Roque voor zes jaar vast

14.02 uur: FC Barcelona heeft de komst van het Braziliaanse toptalent Vitor Roque bevestigd. De 18-jarige spits speelt het komende seizoen nog voor Athletico Paranaense in zijn thuisland, maar komt volgend jaar zomer naar Catalonië. ’Barça’, dat naar verluidt maximaal 60 miljoen euro betaalt, heeft de jeugdinternational voor zes seizoenen vastgelegd.

Roque speelde al meer dan vijftig competitiewedstrijden in Brazilië. Eerst voor Cruzeiro, waar hij op 16-jarige leeftijd debuteerde. Sinds vorig jaar staat hij onder contract bij Athletico Paranaense. Roque werd begin dit jaar topscorer op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor nationale beloften-elftallen.

Volgens Barcelona kan Roque ook als vleugelaanvaller spelen. „Hij kan het spel goed lezen, maar blinkt ook uit door zijn snelheid en afrondende kwaliteiten”, schrijft de club.

Sparta haalt Camiel Neghli

10.04 uur: Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Camiel Neghli. De 21-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller ondergaat woensdag de medische keuring waarna hij zijn handtekening zet onder een meerjarig contract.

De in Ede geboren Neghli, die is doorgestroomd vanuit de jeugdopleiding van De Graafschap, had afgelopen seizoen een productief seizoen met elf goals en vijf assists voor de Superboeren in de Keuken Kampioen Divisie. Met het aantrekken van Neghli, waarmee een bedrag van iets meer dan een half miljoen euro is gemoeid, lijkt Sparta in te spelen op een mogelijk vertrek van Vito van Crooij, die in de belangstelling staat van meerdere clubs.

Neghli wordt door Sparta gezien als een speler met doorgroeimogelijkheden. De Edenaar is al international van Jong Algerije.