PSV wil herhaling van horrorscenario voorkomen

Twee jaar terug ging het in de voorrondes van de Europa League volledig mis tegen die tot dan onbekende ploeg uit Kroatië. In een snikheet, met 15.000 uitzinnige Kroaten gevuld stadion, wist PSV de 0-1 thuisnederlaag niet weg te poetsen (1-0) en zat de club in een vloek en een zucht een jaar zonder Europees voetbal.

In Noorwegen moet donderdagavond een eerste stap worden gezet om een soortgelijk horrorscenario te voorkomen. PSV treedt aan in een stadion waarin negenduizend mensen kunnen. Hoewel achter het doel een tribune ontbreekt, werd de thuishaven van Haugesund vorig jaar opgeknapt en ligt er niet langer een sintelbaan rondom het veld.

Phillip Cocu kwam na de Europese uitschakeling en eerdere derde plek in de Eredivisie direct onder druk van de buitenwacht. De PSV-directie had echter alle reden vertrouwen te houden in de man die later dat jaar kampioen werd. Die landstitel wil Mark van Bommel ook, maar de groepsfase van de Europa League is ook belangrijk. Op de persconferentie bewees hij met een handigheidje dat hij volledig op de hoogte is van Haugesund, door zelfs de lengte van rechtsback Mikkel Desler te noemen: 1.78.

