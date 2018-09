Russische atlete 'eenzaam' in Rio

"Het is heel zwaar om hier de enige Russische te zijn", aldus Klishina. "Normaal hebben we een heel groot team en heb je veel steun aan elkaar. Nu ben ik echter helemaal alleen en zo voel ik me ook. Ik wil het team hier bij me hebben, ik was erg nerveus."

Klishina werd zaterdag uitgesloten door de internationale atletiekunie IAAF, omdat er nieuw bewijs zou zijn in het onderzoek naar het Russische dopingprogramma. Klishina stapte daarop naar het sporttribunaal CAS en die instantie heeft haar gelijk gegeven.

De 25-jarige Klishina staat ingeschreven als neutrale atlete. De IAAF had Klisjina eerder toestemming gegeven om mee te doen, omdat de inwoonster van de Verenigde Staten voldoende getest is buiten Rusland, maar trok dat zaterdag dus in.

Klishina, die op Instagram met 125.000 volgers heel wat meer gezelschap heeft dan in Rio, plaatste zich als achtste voor de finale.