Eredivisie: Dit is het Elftal van de Week

„Wanneer je vijf keer scoort en drie assists geeft, heb je deze plek meer dan verdiend.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Na de historische 0-13 (!) overwinning van Ajax op bezoek bij het armetierige VVV-Venlo is het niet verwonderlijk dat de Amsterdamse club hofleverancier is van het Elftal van de Week. Rapporteur Ben Wijnstekers heeft na speelronde zes van de Eredivisie vier Ajacieden opgenomen in zijn ideale formatie. Een glansrol daarbij is weggelegd voor Davy Klaassen. „Hij is vooral heel goed door het simpel te houden.”