AZ verpest debuut Willem II-trainer Hofland met late gelijkmaker

Willem II scoorde voor het eerst sinds 6 februari weer. Ché Nunnely kopte raak uit een voorzet van Leeroy Owusu. De Belg Elton Kabangu zorgde 10 minuten later voor de 2-0. AZ-verdediger Bruno Martins Indi bracht de marge terug tot één treffer door van dichtbij raak te schieten uit een hoekschop.

De thuisploeg dacht in de blessuretijd van de eerste helft op 3-1 te kunnen komen via een strafschop, maar die ging na ingrijpen van de VAR niet door. Aanvoerder Freek Heerkens zou zijn gevallen omdat hij in de grond schopte en niet omdat een AZ’er hem raakte. In de herhaling was dit moeilijk te zien.

Bekijk ook: Kevin Hofland voelt zich nergens te groot voor en begint vol goede moed bij Willem II

Zo bleef de tussenstand van 2-1 lang staan, ondanks ballen van AZ op paal en lat. Maar door de late treffer van Aboukhlal zullen de zorgen om degradatie groot blijven in Tilburg. De voorsprong van de ploeg van de afgelopen maandag aangestelde Hofland op hekkensluiter PEC Zwolle is 3 punten. AZ is de vierde plaats kwijt aan FC Twente, dat zaterdag met 1-0 won van PEC.

