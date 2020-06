Papegaai overleden Scarponi ’koerst’ nu op schouder Nibali mee

Franky is enorm bekend in de wijde omgeving van Filottrano. De eigenaar laat het dier vrij rondvliegen in de straten van het stadje en de populaire papegaai houdt dan de inwoners gezelschap. Als Scarponi ging trainen in de buurt, kreeg hij met enige regelmaat gezelschap van Franky. Zo ging ze regelmaat op de schouder van Scarponi zitten. ,,Als Michele een engel is geworden, die waakt over de fietsers, dan kan zijn papegaai als symbool worden beschouwd”, schrijft de Italiaanse krant over het opvallende schouwspel.

Franky bij Scarponi. Ⓒ Screenshot YouTube

Franky, de vrouwelijke papegaai van een van zijn fans, hield destijds een wake van enkele dagen op de plaats waar de Italiaan het leven liet. De vogel was niet alleen belangrijk voor Michele Scarponi. Ook zijn vierjarige tweeling kon het goed met de papegaai vinden. Zo bracht Franky de tweeling van Scarponi al eens mee naar school. Ook Anna - de weduwe van Michele - kreeg tijdens een wandeling een spontaan bezoekje van de papegaai.

Franky op de schouder van Antonio Nibali Ⓒ Twitter

Scarponi en Vinzenzo Nibali waren goede vrienden. Broer Antonio lijkt de rol van Scarponi te hebben overgenomen. ,,Hij heeft kilometers lang op mijn schouder gezeten. Ik was in het begin wel een beetje bang, maar Franky is gewend aan fietsers. Velen gaan met hem op de foto”, laat Antonio weten.