Schippers snelt soepel naar zege in Oslo

Haar tijd van 22,56 op de 200 meter betekent bovendien een behoorlijke verbetering van haar 22,78 die ze twee weken geleden in Stockholm neerzette. Schippers’ coach Bart Bennema blikte tevreden terug: „Dit was een veel completere race van Dafne. Ze laat nog wat liggen in de bocht, maar trekt nu goed door op het rechte stuk.” Schippers was zelf ook content: „Ik kom terug van een blessure en word nu steeds sneller. Dat is geheel volgens plan. Het was hier koud, maar ik vond dat het goed ging.”

In de race van Schippers liep Jamile Samuel 23,21. Beide atletes hebben zich al gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen die eind september plaatshebben in Doha.

Dat geldt niet voor 100 meter hordeloopster Nadine Visser, die in Oslo nog net niet de gewenste WK-limiet van 12,98 liep. De 24-jarige Visser kwam tot 13,00 en dat was eentiende sneller dan zondag in Hengelo. „Nadine krijgt na Oslo een break om drie weken te trainen. Ze mist het ritmegevoel over de horden een beetje”, aldus Bennema, die naast Schippers ook Visser en Samuel onder zijn hoede heeft.

Zondag staat de volgende Diamond League-wedstrijd in Rabat al weer op het programma. Schippers en Samuel lopen daar de 100 meter.