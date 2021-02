Ajax bekert verder ten koste van PSV

Ajax moest het doen zonder doelman André Onana, die een dopingschorsing van 12 maanden aan zijn broek heeft hangen. Maarten Stekelenburg, 38 jaar inmiddels, was zijn vervanger en moest alleen buigen voor een eigen doelpunt.

Binnen 25 minuten stond Ajax op een 2-0 voorsprong dankzij twee treffers van Sebastién Haller die door Ajax per ongeluk niet werd ingeschreven voor de Europa League. Oog in oog met PSV-goalie Lars Unnerstall, die de voorkeur had gekregen boven Yvon Mvogo, bleef de Amsterdamse recordaankoop in de 19e minuut koelbloedig en tekende voor de openingstreffer. Enkele minuten later kon Haller een voorzet van Dusan Tadic simpel binnentikken. PSV had voor rust welgeteld een kans, maar Stekelenburg zag de bal van Donyell Malen naast gaan.

Maarten Stekelenburg (midden) draagt net als de andere Ajacieden een shirt van de geschorste André Onana. Ⓒ ANP

Eigen goal Ajax

Na bijna een uur spelen kwam de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug na een eigen doelpunt van Jurriën Timber. De jonge verdediger van Ajax probeerde een voorzet van Denzel Dumfries weg te werken, maar schoof de bal achter Stekelenburg: 2-1.

Ajax kreeg het lastiger en speelde minder dynamisch dan voor rust. Het duel werd er wel spannender en boeiender op zonder dat PSV echt grote kansen kreeg op de broodnodige gelijkmaker.

Met nog 20 minuten op de klok had David Neres het duel definitief kunnen beslissen, maar zijn schot ging rakelings langs de PSV-paal. Ook Daley Blind kreeg met nog een paar minuten te spelen een prima kans op de 3-1, maar Unnerstall bracht redding. Ook in de vijf minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.

Pablo Rosario van PSV kopt de bal weg voordat Edson Alvarez erbij kan. Ⓒ ANP

Het was voor de tweede keer in precies een maand dat Ajax en PSV tegen elkaar in het strijdperk traden. Op 10 januari speelden Ajax en PSV gelijk (2-2) in de Eredivisie.

Het bekerverlies betekent voor PSV opnieuw een nederlaag in een topwedstrijd in eigen land. De ploeg van trainer Roger Schmidt slaagde er tot nu alleen in een punt te pakken tegen Ajax. Van zowel Feyenoord, AZ als Vitesse werd in de competitie verloren.

Eerder al plaatste Vitesse zich voor de halve finale van de KNVB-beker. De andere kwartfinales tussen sc Heerenveen - Feyenoord en NEC - VVV-Venlo moeten nog worden gespeeld.