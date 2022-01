Rafael Nadal (35) wint Australian Open en schrijft historie met 21e grandslam-titel

Afgelopen september voorkwam Medvedev nog op de US Open dat Novak Djokovic zijn 21e grandslam-titel won. Nu wilde de Rus hetzelfde doen bij Nadal, die in zijn loopbaan van alle vier de grand slams de Australian Open het minst vaak mocht bijschrijven. Slechts een keer, in 2009, was hij er de beste. Sindsdien verloor Nadal vier keer de finale in Melbourne. Hij had sinds Roland Garros 2020 geen grand slam meer gewonnen. Nadal miste een groot deel van vorig seizoen wegens een slepende voetblessure, die het vervolg van zijn loopbaan zelfs in gevaar bracht.

Het was al snel genieten geblazen in de Rod Laver Arena met in de derde game al een paar punten om vingers bij af te likken. Eerst produceerde Medvedev een prachtige backhandwinner strak langs de lijn na een intensieve rally, waarna Nadal terugsloeg met een paar knappe reflexen aan het net. In de negen minuten durende game overleefde Nadal uiteindelijk twee breakpoints. Een servicebeurt later had hij minder verweer in huis en werd hij op love gebroken door de Rus. Ook even daarna kon Nadal op zijn eigen service - mede door twee dubbele fouten - geen punt maken en dus pakte Medvedev vrij snel de eerste set.

Weergaloze tweede set

Nadal herpakte zich in de tweede set door veel meer van de punten op zijn eerste service te winnen. Bij 2-1 kreeg hij voor het eerst echt vat op de service van Medvedev en dat bekroonde hij met een break. Vooral het punt bij 15-30 sprong eruit.

Na 40 slagen besliste Nadal het punt met een knappe slice backhand die kort over het net viel. Maar Medvedev herstelde zich en brak Nadal niet lang daarna terug. Medvedev was echter een stuk minder dominant op zijn opslag dan in de eerste set en moest direct daarop weer een break toestaan.

Daardoor kon Nadal serveren voor de set, maar Medvedev voerde de druk op en dwong een 15-40 stand af. Deze werkte Nadal met agressief spel weg. Medvedev dwong nog meer breakpoints af. Hoewel Nadal er zelfs een wegwerkte na een in de kiem gesmoorde baanbestormactie, moest hij uiteindelijk toch toestaan dat Medvedev tot 5-5 kwam. Een tiebreak moest de beslissing brengen in set twee. Nadal kwam daarin twee keer een mini-break voor, maar het was Medvedev die op het juiste moment toesloeg en met een prachtig punt na 84 minuten een eind maakte aan de set.

Medvedev geïrriteerd door publiek

Medvedev had het vervolgens zwaar tijdens zijn eerste servicegame van de derde set, maar hervond daarna zijn sterke opslag. Bij 2-3 leek hij Nadal te breken, maar de Rus wist geen van zijn kansen - ondanks een 0-40 stand - te benutten. Bij 4-4 lukte het Nadal wel om de eerste break van de derde set te forceren. Met misschien wel de meest overtuigende servicegame van zijn hele wedstrijd verzilverde hij deze vervolgens.

Bij zijn eerste opslagbeurt in de vierde set was het echter direct weer alle hens aan dek voor Nadal, maar hij overleefde meerdere breakpunten en behield zijn service na een gevecht van ruim tien minuten. Vervolgens sloeg Nadal toe dankzij een dubbele fout van Medvedev die vervolgens - niet voor het eerst - zichtbaar geïrriteerd zijn duim opstak naar het publiek.

Zijn irritatie bleek hem niet in de weg te zitten, want hij brak direct terug. Toch ging het na een wederom ontzettend lange game weer mis voor de Rus, waarbij de vermoeidheid steeds beter zichtbaar werd. Niet gek, gezien onder andere de marathonpartij in de kwartfinale tegen Félix Auger-Aliassime die bijna vijf uur duurde. Maar ook Nadal speelde in die ronde een vijfsetter, al duurde die wel iets korter.

Fitter dan Medvedev

Direct in de beslissende set was daar een breekpunt voor de Spanjaard, maar zijn Russische opponent sloeg deze weg met enkele goede services. Medvedev moest zich - net als in de vierde set - wel laten behandelen. Het leek er zelfs op dat de 35-jarige Nadal fitter was dan Medvedev, zijn tien jaar jongere tegenstander. Toch opvallend.

Enkele games later kreeg Nadal weer een breekpunt maar de ijzersterke service van Medvedev voorkwam dit eerst. Even later niet, want met een fantastische bal brak hij de service: 3-2.

De sleutel voor de beslissing leek te liggen in de zesde game, waarbij de Rus meerdere kansen kreeg om terug te breken. Dit lukte niet: 4-2. Bij 5-4 mocht de Spaanse vechtmachine gaan serveren voor de wedstrijd en het toernooi en weer een stukje tennishistorie. Echter, er stond nog een vechtmachine aan de overkant, die een breekpunt kreeg én pakte nadat Nadal de bal in het net sloeg: 5-5. De Rus leverde zijn servicegame echter onmiddellijk in, waardoor Nadal nogmaals voor de eindzege mocht gaan serveren. Zenuwslopend.

Mentaal toonde Nadal zich weer eens de allersterkste. Met een ace kwam hij op matchpoint en die kans liet hij niet ontglippen: game, set, match, tournament en record.

Nadal in illuster rijtje na tweede titel in Melbourne

Nadal heeft zich in een illuster rijtje geschaard door alle grandslamtoernooien ten minste twee keer te winnen. Alleen Djokovic, Roy Emerson en Rod Laver waren daar tot dusverre in geslaagd.

Nadal won Roland Garros liefst dertien keer, pakte twee keer de titel op Wimbledon en was vier keer de beste op de US Open. Rivaal Djokovic heeft al negen keer de titel veroverd op de Australian Open. Hij schaarde zich vorig jaar in het rijtje met Emerson en Laver door Roland Garros voor de tweede keer te winnen.

Federer heeft net als Djokovic twintig grandslamtitels, maar de Zwitser was slechts één keer de beste op Roland Garros. Alleen in 2009 pakte hij de titel in Parijs.

Het was de eerste keer sinds 1965 dat een speler in de eindstrijd van het grandslamtoernooi in Melbourne een achterstand van 2-0 in sets ongedaan maakte. 57 jaar geleden lukte dat Emerson.