Koersdirecteur Van Vliet huilt om schrappen Amstel Gold Race

„Maar er is een kleine meevaller: de volgende editie is al over een half jaar. Daar zetten we onze schouders weer onder”, sprak de Westlander teleurgesteld. „En er zijn veel ergere dingen die om ons heen gebeuren.”

Pure overmacht. Anders kan het niet worden uitgelegd, dat schrappen van ’s lands enige eendaagse topkoers. „Als de overheid zegt dat het niet kan, dan houdt het op”, klonk het droevig uit de mond van de oud-professional die zich intussen 25 jaar koersdirecteur mag noemen van de wedstrijd in Zuid-Limburg. Hij kwam woensdag laat in de middag met zijn mededeling, terwijl het nieuws al in de ochtenduren her en der werd gefluisterd.

„We zijn maanden bezig geweest om alles zo goed mogelijk te doen. Helaas hebben de ontwikkelingen rond het coronavirus niet meegewerkt. In de nieuwe maatregelen die de regering heeft uitgevaardigd, stond een voor ons verkeerd zinnetje: sportevenementen moeten zonder publiek plaatshebben. Dat is ook door de Veiligheidsregio en de burgemeesters verteld. Het is niet anders. We kunnen niet over een beslissing van de overheid heen stappen, hoe hoopvol we ook waren. De hele organisatie was voor 95 procent rond. Dan valt zo’n besluit de Amstel af te gelasten, heel rauw op je dak”, laat hij voor de camera van de NOS weten.

Wat als de burgemeesters van Vlissingen, Sittard-Geleen en Terneuzen (nog) niet overstag zouden zijn gegaan en hun medewerking wel hadden verleend aan de BinckBank Tour, om als afgesproken start- dan wel finishplaats te fungeren in de rittenkoers? Natuurlijk, de vernieuwde (of aangescherpte) coronamaatregelen van de overheid zijn leidend. Maar de Binckbank Tour toonde ook aan dat een race zonder publiek bij de start en aankomst prima valt te organiseren. De nu geldende regels om het besmettingsgevaar in Nederland proberen terug te dringen, hebben de bestuurders niet kunnen en willen negeren. En daarmee sprong het licht voor de Gold Race ook rapper dan voorzien op rood.

Want met dát aspect (geen toeschouwers aan start, streep en op de beklimmingen) was Van Vliet eveneens druk in de weer. Hij gruwde eigenlijk van het idee van een Amstel Gold Race door de meest zuidelijk gelegen provincie waarbij er geen mensen langs de route zouden staan; tegelijkertijd snapte de inventieve roerganger van het evenement dat die optie de kans op doorgaan kon vergroten.

Er passeerden meer varianten de revue. Zo lag er een plan klaar om het oorspronkelijke parcours in te wisselen voor een wedstrijd op een zeventien kilometer lange omloop die werd gebruikt tijdens de wereldkampioenschappen in 2012, in en rond Valkenburg. „Dat zag er heel goed uit. We hebben alles geprobeerd om de koers (en de toertocht, red.) te redden. De sponsors moedigden me steeds weer aan naar oplossingen te zoeken. Alleen, daar komt ook ooit een einde aan”, aldus een zwaar ontgoochelde Van Vliet. „Vorig jaar beleefden we de mooiste Amstel Gold Race uit de geschiedenis, met Mathieu van der Poel als winnaar. Momenteel moeten we door het slechtste moment in de historie van ons evenement. Het zij zo. Op naar 2021.”