Savinho via grootouders naar PSV

Het stadion van PSV is niet de eerste bestemming van Savinho in Europa. Eerst moet hij zijn handtekening zetten onder een contract bij Troyes, de club die hem op de officiële papieren twee seizoenen bij PSV zal stallen. De City Group, waar Troyes onderdeel van uitmaakt, is voor 87,5% eigenaar van de speler. Die telde 6,5 miljoen euro neer voor de talentvolle aanvaller. Dat bedrag kan door bonussen nog met 6 miljoen euro oplopen.

Atletico Mineiro, dat Savinho jaren geleden in de staat Espirito Santo ontdekte, ondernam nog pogingen om de speler zelf te huren van de City Group. Daar denken ze dat de Eredivisie voor de linkspoot het beste podium is om zich verder te ontwikkelen. Savinho, die voluit Savio Moreira de Oliveira heet, wilde zelf het liefst naar PSV.

Grootouders

Savinho maakt al sinds de O12 jaar deel uit van de opleiding van de huidige landskampioen van Brazilië. In 2020 maakte hij zijn profdebuut. Sindsdien speelde hij in verschillende competities 35 wedstrijden in de A-ploeg van Atletico Mineiro. Dit seizoen kwam hij tot veertien duels, waarin hij twee keer scoorde. Omdat hij tweemaal met corona aan de kant stond, bleef het aantal wedstrijden beperkt.

Met een 3-2 zege op Fortaleza nam Savio afscheid van de fans van Atletico Mineiro. Bij het uitduel in de Copa Libertadores tegen Emelec hoorde hij voor het laatst tot de selectie. Savio bleef op de bank en reisde bij terugkeer uit Ecuador meteen door naar zijn grootouders. Daar begon hij aan het nieuwe avontuur dat hem bij PSV brengt.